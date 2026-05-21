Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
“Sofremos uma pressão muito grande, mas a equipe soube suportar bem o momento do jogo. Conseguimos fazer o gol e estávamos bem na partida. Infelizmente tivemos uma expulsão, e com um jogador a menos ficou muito difícil aguentar até o fim”, escreveu o treinador.
O Cruz-Maltino saiu na frente no primeiro tempo, com Carlos Cuesta. Na volta do intervalo, levou o empate e viu João Vitor ser expulso. Em desvantagem numérica, não conseguiu segurar o adversário e sofreu dois gols na reta final.
Com o revés, o Vasco ficou com sete pontos e perdeu a liderança do Grupo G. Assim, dependerá de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (24), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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