Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
A dúvida é se o lateral irá começar jogando ou se iniciará a partida no banco de reservas. Ele ainda tem limitação no controle de carga e força física por estar retornando de lesão, e a decisão dependerá da avaliação física no treino deste sábado.
Cuiabano não entra em campo desde o dia 26 de abril, quando o Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo. O lateral esteve perto de voltar aos gramados em outras partidas, mas acabou sendo preservado.
Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano chegou ao Vasco em fevereiro deste ano. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências com a camisa do Cruz-Maltino.
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