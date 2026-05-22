Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco pode ter um retorno importante para o jogo contra o Bragantino, no domingo (24). Cuiabano, que vem sendo desfalque após sofrer um edema na musculatura posterior da coxa esquerda no fim de abril, participou de toda a atividade no CT Moacyr Barbosa nesta sexta-feira (22). A tendência é que ele seja relacionado para a partida. A informação é do 'ge'.

A dúvida é se o lateral irá começar jogando ou se iniciará a partida no banco de reservas. Ele ainda tem limitação no controle de carga e força física por estar retornando de lesão, e a decisão dependerá da avaliação física no treino deste sábado.
Leia mais: Ramon Rique se destaca em jogos do Vasco pela Sul-Americana

Cuiabano não entra em campo desde o dia 26 de abril, quando o Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo. O lateral esteve perto de voltar aos gramados em outras partidas, mas acabou sendo preservado.

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano chegou ao Vasco em fevereiro deste ano. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências com a camisa do Cruz-Maltino.
Vasco e Red Bull Bragantino vão medir forças no domingo (24), a partir das 20h30, em São Januário. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.