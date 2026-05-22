Ramon Rique sendo marcado por um jogador do Olimpia - Matheus Lima / Vasco

Ramon Rique sendo marcado por um jogador do OlimpiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/05/2026 08:11





As atuações do atleta fizeram com que ele ultrapassasse companheiros na fila. Ramon entrou em campo no último sábado (16), na derrota para o Internacional por 4 a 1 pelo Brasileirão, no fim da partida, e anotou a assistência do único gol do Vasco no jogo.



LEIA MAIS: Conmebol altera horário de Vasco x Barracas Central, pela Sul-Americana Rio — O volante Ramon Rique, de 18 anos, está sendo um dos grandes destaques do Vasco na Copa Sul-Americana, na avaliação da comissão técnica, conforme o 'ge'. O clube tem utilizado o torneio para rodar o elenco e testar peças com poucos minutos. O jogador foi titular nos dois jogos contra o Olimpia, além de ter entrado no segundo tempo da vitória contra o Audax Italiano.As atuações do atleta fizeram com que ele ultrapassasse companheiros na fila. Ramon entrou em campo no último sábado (16), na derrota para o Internacional por 4 a 1 pelo Brasileirão, no fim da partida, e anotou a assistência do único gol do Vasco no jogo.

Já jogadores como Hinestroza, Nuno Moreira, Brenner e Lucas Freitas oscilaram bastante ao longo das cinco partidas da competição.



A multa rescisória do volante é de 60 milhões de euros (R$ 346 milhões, na cotação atual). Ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Cruz-Maltino no ano passado, com vínculo até o fim de 2026 e um aditivo para renovação até setembro de 2029.