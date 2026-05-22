Ramon Rique sendo marcado por um jogador do OlimpiaMatheus Lima / Vasco
As atuações do atleta fizeram com que ele ultrapassasse companheiros na fila. Ramon entrou em campo no último sábado (16), na derrota para o Internacional por 4 a 1 pelo Brasileirão, no fim da partida, e anotou a assistência do único gol do Vasco no jogo.
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A multa rescisória do volante é de 60 milhões de euros (R$ 346 milhões, na cotação atual). Ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Cruz-Maltino no ano passado, com vínculo até o fim de 2026 e um aditivo para renovação até setembro de 2029.
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