Lance do jogo entre Barracas Central e Vasco - Matheus Lima/Vasco

Lance do jogo entre Barracas Central e VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 21/05/2026 17:40

Rio - A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (21), que mudou o horário dos jogos da última rodada do Grupo G da Sul-Americana. Dessa forma, a partida entre Vasco e Barracas Central (ARG) passou para as 19h (de Brasília). Antes, o duelo estava marcado para começar às 21h30 (de Brasília).

Local e data continuam mantidos. Portanto, Vasco e Barracas Central (ARG) vão medir forças na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos.

O time argentino soma três pontos e já está matematicamente eliminado. O Cruz-Maltino tem sete pontos e ocupa a segunda colocação. Apenas o primeiro colocado vai diretamente às oitavas de final. O vice-líder dos grupos irá aos playoffs.

O outro jogo do grupo, entre Olimpia (PAR) e Audax Italiano (CHI), também passou para as 19h (de Brasília) e acontecerá no mesmo dia, no Defensores del Chaco. O time paraguaio aparece na liderança com dez pontos. Já os chilenos têm sete e ocupam a terceira colocação.