João Vitor tem 20 anosMatheus Lima / Vasco

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Rio — O lateral-direito João Vitor Mutano, do Vasco, foi expulso no jogo contra o Olimpia nesta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. O atleta de 20 anos usou as redes sociais para se desculpar pelo lance e confessou que teve "excesso de vontade" na entrada que resultou no cartão vermelho.

"Venho aqui nesta nota me desculpar com a torcida vascaína, peço desculpas pela expulsão. Foi muito excesso de vontade que eu fui pra cima, dava pra evitar a intensidade", escreveu.

A falta, uma solada em Alfonso, aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Depois, o Cruz-Maltino acabou sofrendo dois gols e saiu de campo derrotado por 3 a 1, perdendo a liderança do grupo G.

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"Creio que se eu não tivesse sido expulso, teríamos saído com o empate. Garanto a vocês que nunca vai faltar entrega e intensidade. Agora, é levantar a cabeça e seguir trabalhando para dar o meu melhor, como sempre", concluiu.

Esta é a terceira partida do Vasco em que um jogador cruz-maltino é expulso. Contra o Internacional, Cuesta recebeu o cartão vermelho, enquanto no duelo com o Paysandu, Thiago Mendes sofreu a punição.

O time de Renato Gaúcho volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30, em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.