João Vitor tem 20 anosMatheus Lima / Vasco
"Venho aqui nesta nota me desculpar com a torcida vascaína, peço desculpas pela expulsão. Foi muito excesso de vontade que eu fui pra cima, dava pra evitar a intensidade", escreveu.
A falta, uma solada em Alfonso, aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Depois, o Cruz-Maltino acabou sofrendo dois gols e saiu de campo derrotado por 3 a 1, perdendo a liderança do grupo G.
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Esta é a terceira partida do Vasco em que um jogador cruz-maltino é expulso. Contra o Internacional, Cuesta recebeu o cartão vermelho, enquanto no duelo com o Paysandu, Thiago Mendes sofreu a punição.
O time de Renato Gaúcho volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30, em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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