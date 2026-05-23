Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco busca vitórias em casa para colar no G-6 antes de paralisação para a Copa
Cruz-Maltino recebe Bragantino e Atlético-MG
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Vasco pode ter retorno de Cuiabano contra o Red Bull Bragantino
Lateral participou normalmente das atividades no CT Moacyr Barbosa e deve ser relacionado para a partida
Ramon Rique se destaca em jogos do Vasco pela Sul-Americana
Jogador de 18 anos tem multa rescisória de R$ 346 milhões
Conmebol altera horário de Vasco x Barracas Central, pela Sul-Americana
O outro jogo do grupo, entre Olimpia e Audax Italiano, também mudou de horário
João Vitor pede desculpa à torcida do Vasco por expulsão: 'Excesso de vontade'
Lateral-direito recebeu o cartão vermelho contra o Olimpia aos 27 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1
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Derrota para o Olimpia complica situação do Cruz-Maltino para ser o primeiro do grupo
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