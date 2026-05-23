Renato Gaúcho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/05/2026 12:18

Rio - O Vasco terá dois desafios em São Januário antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Duas vitórias em casa deixarão no mínimo o clube carioca colocado no G-6 da competição e bastante vivo em uma luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Atualmente, o Vasco tem 20 pontos em 16 jogos. O primeiro clube que abre o G-6 é o próprio Bragantino, adversário do Cruz-Maltino neste domingo (24). Uma vitória sobre a equipe paulista é fundamental nas pretensões do time carioca.

Depois, o Vasco entra em campo contra o Atlético-MG, novamente em São Januário, no próximo dia 31 (domingo). O Galo também é adversário direto na tabela. O clube de Belo Horizonte está em décimo lugar, com um ponto a mais que o Cruz-Maltino.

Na duas últimas partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino obteve vitórias contra o São Paulo e contra o Athletico-PR, equipes que também estão na parte de cima da tabela da competição.