Bandeirão em homenagem a Geovani na arquibancada de São Januário - Reprodução / X

Bandeirão em homenagem a Geovani na arquibancada de São JanuárioReprodução / X

Publicado 24/05/2026 20:49 | Atualizado 24/05/2026 20:52

Rio — O Vasco organizou uma série de homenagens ao ídolo Geovani no jogo contra o Red Bull Bragantino, na noite deste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro.





Ao nosso Pequeno Príncipe!



Obrigado, Geovani! #VascoDaGama pic.twitter.com/B6563a8pYv — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2026

Na entrada dos times, foi exibido na arquibancada um bandeirão com um desenho do jogador e o seu apelido, "Pequen8 Príncipe". Na entrada dos times, foi exibido na arquibancada um bandeirão com um desenho do jogador e o seu apelido, "Pequen8 Príncipe".

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O oito no lugar da letra "O" representa o clássico número na camisa de Geovani, que



Além disso, a flâmula do Vasco, a faixa de capitão e o uniforme para a partida tinham um emblema com uma imagem do jogador e o texto "Geovani etern8". O telão de São Januário também exibiu o recado "Obrigado, Geovani". O oito no lugar da letra "O" representa o clássico número na camisa de Geovani, que morreu na última segunda-feira (18) aos 62 anos após passar mal de forma repentina.Além disso, a flâmula do Vasco, a faixa de capitão e o uniforme para a partida tinham um emblema com uma imagem do jogador e o texto "Geovani etern8". O telão de São Januário também exibiu o recado "Obrigado, Geovani".

Ídolo eterno

Geovani teve três passagens pelo Cruz-Maltino, entre 1982 e 1989; entre 1991 e 1993; e em 1995. No clube, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite, disputou 408 partidas e marcou 50 gols.

No Vasco, o 'Pequeno Príncipe' tornou-se ídolo graças ao talento que apresentava no meio de campo, os passes e as cobranças de falta. Ao todo, ele conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993) e o Brasileirão de 1989.