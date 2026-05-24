Bandeirão em homenagem a Geovani na arquibancada de São JanuárioReprodução / X
— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2026
Ao nosso Pequeno Príncipe!
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Na entrada dos times, foi exibido na arquibancada um bandeirão com um desenho do jogador e o seu apelido, "Pequen8 Príncipe".
O oito no lugar da letra "O" representa o clássico número na camisa de Geovani, que morreu na última segunda-feira (18) aos 62 anos após passar mal de forma repentina.
Além disso, a flâmula do Vasco, a faixa de capitão e o uniforme para a partida tinham um emblema com uma imagem do jogador e o texto "Geovani etern8". O telão de São Januário também exibiu o recado "Obrigado, Geovani".
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