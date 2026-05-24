Lédio Carmona foi homenageado pelo Vasco - Reprodução / Vasco

Lédio Carmona foi homenageado pelo VascoReprodução / Vasco

Publicado 24/05/2026 12:22

Rio - O Vasco prestou uma homenagem a Lédio Carmona, de 60 anos, jornalista e comentarista do SporTV. Torcedor do Cruz-Maltino, o profissional dará nome a nova sala de imprensa do clube carioca em seu CT, localizado em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio.

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"O Vasco da Gama realizou uma homenagem especial ao jornalista Lédio Carmona, batizando a nova sala de imprensa do CT Moacyr Barbosa, que agora passa a levar oficialmente o nome do comunicador", disse a nota oficial do Vasco.

Lédio Carmona se emocionou com a homenagem e falou sobre sua vida como torcedor do Vasco. Ele contou que sua relação de amor com o clube começou em 1974, quando o Cruz-Maltino conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro.

"Foi um dia muito especial. Um dos dias mais especiais da minha vida. O Vasco mora no meu coração e eu, sinceramente, nunca imaginei ter uma homenagem como essa. Virar nome da sala de imprensa aqui do CT, ter todo esse carinho aqui do estafe do Vasco, do Pedrinho, de vocês, do Felipe, de todos os jogadores, pessoal do refeitório… foi um dia muito legal. Passa um filme na nossa memória de como o Vasco é, apesar de eu ser jornalista, a gente tem coração, não sou filho de chocadeira. Eu sou Vasco desde 1974, então o Vasco permeia toda minha vida", afirmou.