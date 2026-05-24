Thiago Mendes, meia do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes, meia do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/05/2026 22:45





"Acho que nosso time não veio pro jogo. Resumindo, é isso. Acho que nosso time não jogou. Hoje foi um resultado vergonhoso. Eu estou bastante chateado pelo resultado. Não esperava ter perdido em casa, diante do nosso torcedor. Isso é frustrante pra mim", disse, em entrevista ao 'SporTV'.



A partida foi marcada por protestos da torcida vascaína em diferentes momentos do jogo, com gritos direcionados a jogadores como Lucas Piton e Saldivia, além do técnico Renato Gaúcho.



LEIA MAIS: Vídeo! Vasco faz homenagens a Geovani em jogo contra Red Bull Bragantino Rio — O meia Thiago Mendes detonou a atuação do Vasco na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador afirmou que ficou com vergonha pelo resultado negativo diante do seu torcedor e ainda falou da necessidade de classificação na Copa Sul-Americana."Acho que nosso time não veio pro jogo. Resumindo, é isso. Acho que nosso time não jogou. Hoje foi um resultado vergonhoso. Eu estou bastante chateado pelo resultado. Não esperava ter perdido em casa, diante do nosso torcedor. Isso é frustrante pra mim", disse, em entrevista ao 'SporTV'.A partida foi marcada por protestos da torcida vascaína em diferentes momentos do jogo, com gritos direcionados a jogadores como Lucas Piton e Saldivia, além do técnico Renato Gaúcho.

"Pessoalmente, que sempre dou minha vida dentro de campo, tentando ajudar o time a conquistar pontos que a gente vem perdendo fácil, saio bastante chateado, e chateado também por não dar alegria ao torcedor, que compareceu, incentivou nessa equipe. Hoje, infelizmente, nós tomamos uns gols que no meu ponto de vista, como sempre, erros bobos", afirmou Thiago Mendes, que projetou o próximo duelo.



"Agora é levantar a cabeça, trabalhar. Temos um jogo importante pela Sul-Americana e temos que classificar, porque a gente não pode estar em uma situação dessa que nem nosso time jogou hoje, porque é vergonhoso. Para mim, pessoalmente, eu me sinto envergonhado de sair daqui com o resultado negativo hoje, quanto mais de 3 a 0, e poderia ter sido mais, com o pênalti perdido, com alguns gols deles perdidos, é vergonhoso", concluiu.



O Vasco enfrenta o Barracas Central nesta quarta-feira (27), às 19h, em São Januário. A partida é decisiva para o Cruz-Maltino, que ainda não garantiu a vaga à próxima fase do torneio.