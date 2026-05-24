Thiago Mendes, meia do VascoMatheus Lima / Vasco
"Acho que nosso time não veio pro jogo. Resumindo, é isso. Acho que nosso time não jogou. Hoje foi um resultado vergonhoso. Eu estou bastante chateado pelo resultado. Não esperava ter perdido em casa, diante do nosso torcedor. Isso é frustrante pra mim", disse, em entrevista ao 'SporTV'.
A partida foi marcada por protestos da torcida vascaína em diferentes momentos do jogo, com gritos direcionados a jogadores como Lucas Piton e Saldivia, além do técnico Renato Gaúcho.
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"Agora é levantar a cabeça, trabalhar. Temos um jogo importante pela Sul-Americana e temos que classificar, porque a gente não pode estar em uma situação dessa que nem nosso time jogou hoje, porque é vergonhoso. Para mim, pessoalmente, eu me sinto envergonhado de sair daqui com o resultado negativo hoje, quanto mais de 3 a 0, e poderia ter sido mais, com o pênalti perdido, com alguns gols deles perdidos, é vergonhoso", concluiu.
O Vasco enfrenta o Barracas Central nesta quarta-feira (27), às 19h, em São Januário. A partida é decisiva para o Cruz-Maltino, que ainda não garantiu a vaga à próxima fase do torneio.
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