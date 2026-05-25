Jairinho é acusado de matar o menino Henry Borel - Arquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Jairinho é acusado de matar o menino Henry BorelArquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/05/2026 17:06

Rio - O julgamento do caso Henry Borel voltou a ser marcado por embates entre as defesas de Jairinho e Monique Medeiros, nesta segunda-feira (25), no II Tribunal do Júri do Rio. Durante a sessão, os advogados do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior apresentaram uma nova série de pedidos de nulidade e questionaram desde provas digitais e laudos periciais até a participação da assistência de acusação. Ao fim das manifestações, a juíza Elizabeth Machado Louro rejeitou todos os requerimentos e determinou a continuidade do júri. A sessão, porém, foi encerrada sem ouvir as testemunhas. O plenário será retomado nesta terça-feira (26), às 9h.

A defesa de Jairinho, através do advogado Rodrigo Faucz, sustentou que vinha sendo prejudicada por supostas omissões de provas e pela falta de acesso a materiais que considera importantes para a análise do caso. Entre os pedidos apresentados estavam a entrega de imagens completas do circuito interno do Hospital Barra D’Or no dia da morte de Henry, o acesso ao DVR com os arquivos brutos do Instituto Médico-Legal, registros biométricos e de login de funcionários que atuaram no hospital entre os dias 7 e 9 de março de 2021, além do primeiro raio-x feito após a chegada do menino à unidade.

Os advogados também questionaram a atuação do médico-legista Leonardo Tauil, pedindo apuração sobre a participação dele nos laudos produzidos à época, e solicitaram quebra de registros telefônicos e documentos médicos que, segundo a defesa, ajudariam a confrontar a cronologia dos fatos. Outro ponto levantado foi a presença de integrantes da assistência de acusação ligados ao pai de Henry, Leniel Borel. A defesa alegou possível vínculo de algumas pessoas com o gabinete dele e pediu investigação sobre a participação delas no processo.

No plenário, o clima também ficou tenso após a defesa de Monique Medeiros apresentar argumentos que, na avaliação dos advogados de Jairinho, tentavam direcionar a responsabilidade do crime ao ex-vereador. A defesa dele criticou a exibição de um slide com mensagens atribuídas a Jairinho e afirmou que o conteúdo apresentado aos jurados seria “tendencioso” por, segundo eles, omitir partes da conversa que mostrariam preocupação do acusado com Monique e com a liberação do corpo de Henry.

Já a defesa de Monique rebateu e afirmou que não mudou sua linha de atuação no processo. Os advogados disseram que não tentam inverter responsabilidades e acusaram a defesa de Jairinho de tentar incluir elementos sem confiabilidade, especialmente em relação a prints e provas digitais apresentados contra a mãe do menino.

Depois das manifestações, a juíza Elizabeth Machado Louro fez a análise dos pedidos em plenário e negou todos. Ao justificar a decisão, afirmou que a maior parte dos requerimentos já havia sido apreciada anteriormente, inclusive por outras instâncias, e que vários pontos estavam preclusos por não terem sido apresentados no momento processual adequado.

A magistrada também rejeitou o pedido relacionado à atuação da assistência de acusação, dizendo não haver qualquer prova de vínculo funcional que justificasse afastamento. A defesa de Jairo acusou três assistentes de acusação de trabalharem para Leniel Borel, pai do menino Henry . Em outro trecho, destacou que alguns pedidos tratavam de diligências consideradas impossíveis de serem realizadas ou de provas que já haviam sido debatidas ao longo da instrução.

Com a negativa das nulidades, o júri prosseguiu com a leitura da denúncia do Ministério Público e a continuidade da fase de instrução diante dos jurados. A próxima fase é dos depoimentos. Para esta segunda-feira, estavam previstos as declarações de dois delegados, um médico jurista e um perito, mas a juíza decidiu dar continuidade ao júri nesta terça-feira (26). No total, 27 testemunhas estão listadas no processo. O julgamento tem previsão de duração entre 5 a 10 dias.