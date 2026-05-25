Tayana Rangel Cardeal e o compadre Davidson Vasconcellos Reprodução
Sargento da Marinha mata amigo a tiros em festa de 15 anos
Tayana Rangel Cardeal usou a arma do marido, um policial militar, para assassinar a Davidson Vasconcellos, no bairro do Campinho, na Zona Norte
X do Nuno
Acordo para o fim da escola 6 x 1 está firmado, mas ninguém sabe quem pagará a conta
Passado e presente se encontram na Casa Brasil: experiência imersiva em realidade virtual reconstrói cinco séculos de história no Centro do Rio
Com óculos 360º, realidade aumentada e inteligência artificial, atração inédita patrocinada pela Petrobras transforma a antiga Alfândega em uma viagem sensorial pela memória do Rio
Caso Henry: Defesa de Jairinho pede julgamento 'pelas provas, e não pelas redes sociais'
Advogado Rodrigo Faucz afirmou que jurados devem se ater ao processo; MP e assistência de acusação reagiram e apontaram tentativa de adiar o julgamento, que será retomado nesta terça (26)
PF recupera peça arqueológica da era pré-colombiana no Leblon
Objeto havia sido comercializado em 2020 em um leilão virtual. Comprador da peça era um diplomata, já falecido
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Homem é preso por matar colega de trabalho
Rafael Silva Souza responde por feminicídio de Suelen Souza Leite, ocorrido em 2025
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