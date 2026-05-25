Tayana Rangel Cardeal e o compadre Davidson Vasconcellos - Reprodução

Tayana Rangel Cardeal e o compadre Davidson Vasconcellos Reprodução

Publicado 25/05/2026 18:48

Rio - A segundo sargento da Marinha do Brasil, Tayana Rangel Cardeal, matou a tiros o próprio amigo, o empresário Davidson Vasconcellos, durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte, na noite de domingo (24). A arma usada no crime era do marido dela, um policial militar.

De acordo com testemunhas, Tayana e Davidson eram compadres e estavam com familiares e outros amigos em uma festa de debutante. Já no final da celebração, a sargento e o marido se desentenderam. O empresário, então, separou a briga. Em seguida, a militar saiu do local e retornou armada, baleando a vítima. A filha de Davidson estava presente na festa e testemunhou o crime.

Nos comentários de uma publicação do Instagram, a mãe da aniversariante falou sobre o ocorrido. "Ela [Tayana] destruiu várias famílias, inclusive a minha e a da minha filha, onde estava sendo celebrado seus 15 anos. Que a justiça seja feita".

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM foram acionadas e conduziram os envolvidos até a Delegacia de Homicídios (DH), que investiga o caso. A corporação informou que vai instaurar um procedimento para averiguar as circunstâncias do caso. Tayana foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido, destacou que a atitude não representa a instituição e disse que permanecerá colaborando com as investigações: "A militar envolvida encontra-se à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos".