Rafael Silva Souza foi preso acusado de matar a colega de trabalho na comunidade do Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte Divulgação PCRJ
Ao longo das investigações, a versão apresentada por Rafael caiu em contradição com depoimentos de testemunhas. A perícia também encontrou vestígios de sangue em um relógio apreendido com o suspeito, e o exame de DNA confirmou que o material biológico era da vítima.
Os policiais descobriram ainda que o acusado tentou esconder o crime ao trocar as roupas usadas no dia do assassinato e apagar conversas do celular.
Denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Rafael Silva Souza aguarda julgamento enquanto está preso.
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