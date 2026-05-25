Rafael Silva Souza foi preso acusado de matar a colega de trabalho na comunidade do Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte - Divulgação PCRJ

Rafael Silva Souza foi preso acusado de matar a colega de trabalho na comunidade do Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte Divulgação PCRJ

Publicado 25/05/2026 18:03

Rafael Silva Souza foi preso, nesta segunda-feira (25), por ser acusado de assassinar a colega de trabalho, Suelen Souza Leite em junho de 2025, na comunidade do Para Pedro, em Colégio, na Zona Norte. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo as policia civil, ambos voltavam de uma festa em um carro de aplicativo. Porém, ao chegar à casa da vítima, Rafael deu início às agressões e esfaqueou Suelen diversas vezes até a morte.



Ao longo das investigações, a versão apresentada por Rafael caiu em contradição com depoimentos de testemunhas. A perícia também encontrou vestígios de sangue em um relógio apreendido com o suspeito, e o exame de DNA confirmou que o material biológico era da vítima.



Os policiais descobriram ainda que o acusado tentou esconder o crime ao trocar as roupas usadas no dia do assassinato e apagar conversas do celular.



Denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Rafael Silva Souza aguarda julgamento enquanto está preso.