Com óculos 360º, realidade aumentada e inteligência artificial, atração inédita patrocinada pela Petrobras transforma a antiga Alfândega em uma viagem sensorial pela memória do Rio - Divulgação/Filipe Aguiar

Com óculos 360º, realidade aumentada e inteligência artificial, atração inédita patrocinada pela Petrobras transforma a antiga Alfândega em uma viagem sensorial pela memória do RioDivulgação/Filipe Aguiar

Publicado 25/05/2026 21:44 | Atualizado 25/05/2026 21:45

Onde a Baía de Guanabara encontra algumas das memórias mais profundas do Rio de Janeiro, a tecnologia passa a servir como ponte entre passado e presente. A Casa Brasil recebe desde o último dia 21 a Imersão “Casa Brasil Petrobras”, experiência inédita que utiliza realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial para revelar as camadas históricas do prédio da antiga Alfândega, no Centro do Rio. A atração integra a programação da exposição “Casa Fluminense”, que segue em cartaz com entrada gratuita.



Com patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura, o projeto convida o visitante a embarcar em uma viagem de cinco séculos em apenas cinco minutos. Utilizando óculos VR 360º — que, por sinal, tornam a experiência ainda mais impactante e envolvente — o público atravessa diferentes períodos históricos do território carioca, começando pela Guanabara pré-colonial dos Tupinambá, passando pela chegada dos portugueses em 1565 e alcançando os mercados e a Alfândega no século XIX.



A experiência mergulha o visitante em episódios marcantes da história do Rio, revelando o passado do edifício como espaço ligado ao comércio marítimo, à escravização, e também à resistência cultural e social. A narrativa dá protagonismo às mulheres negras que ocupavam o antigo Mercado do Peixe e ajuda a reconstruir memórias muitas vezes apagadas da história oficial.



“A união entre inovação tecnológica e produção artística transforma a Casa Brasil em um espaço de experiência, reflexão e pertencimento. É uma forma contemporânea de conectar o público às raízes culturais do Rio de Janeiro por meio de uma experiência gratuita, educativa e acessível”, reforça Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



Além da imersão em realidade virtual, o projeto utiliza recursos de realidade aumentada para transformar a visita em uma experiência interativa. Sem necessidade de baixar aplicativos, o público poderá acessar conteúdos pelo próprio celular por meio de QR Codes espalhados pelo espaço. As ferramentas digitais permitem visualizar imagens históricas animadas por inteligência artificial, descobrir detalhes invisíveis da arquitetura neoclássica do prédio e recriar a paisagem original da orla carioca antes das transformações urbanas.



“A tecnologia aqui não surge apenas como recurso visual. Ela é uma ferramenta de conexão emocional com a história. Queremos provocar empatia e aproximar o visitante das vozes que foram silenciadas ao longo do tempo, mostrando que o passado continua presente nas disputas e narrativas do Rio de Janeiro contemporâneo”, afirma Tania Queiroz, diretora da Casa Brasil.



Tecnologia se soma à exposição Casa Fluminense



A Imersão Casa Brasil Petrobras também reforça o compromisso da Petrobras com a democratização do acesso à cultura e a valorização da identidade brasileira. A iniciativa passa a dialogar diretamente com a exposição “Casa Fluminense”, que ocupa o espaço com obras de artistas contemporâneos inspiradas na ancestralidade, no cotidiano urbano e nas múltiplas identidades do estado do Rio de Janeiro.



Entre os destaques da mostra está a artista Melissa Oliveira, cujas obras ampliam o olhar sobre identidade, pertencimento e vivências fluminenses.



Para Jocelino Pessoa, coordenador do projeto e diretor da V ARTE, o uso de tecnologias imersivas amplia o alcance da mediação cultural e aproxima novos públicos do patrimônio histórico.



“Quando utilizamos realidade virtual e aumentada para revelar as camadas invisíveis da antiga Alfândega, criamos uma ponte emocional e cognitiva entre o território e o visitante. A memória de um lugar só permanece viva quando é reativada pelas novas gerações”, destaca.



Casa Brasil: um espaço para todas as culturas



A Casa Brasil, centro cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vive uma nova fase após sua reestruturação realizada em parceria com a V ARTE e viabilizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio oficial da Petrobras.



Contemplada pelo edital Novos Eixos – Ícones da Cultura Brasileira, a iniciativa concorreu com mais de 8 mil propostas e foi uma das contempladas no Programa Petrobras Cultural e reafirma a missão do equipamento de valorizar a produção artística nacional, ampliar o acesso e colocar a brasilidade no centro de sua atuação.



SERVIÇO

Imersão Casa Brasil Petrobras

Casa Brasil – Praça XV de Novembro, 20 – Centro, Rio de Janeiro

Visitação: terça a domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita