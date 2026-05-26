Mulher presa por venda clandestina de canetas emagrecedoras - Foto: Reprodução / TV Globo

Mulher presa por venda clandestina de canetas emagrecedorasFoto: Reprodução / TV Globo

Publicado 26/05/2026 07:36 | Atualizado 26/05/2026 15:49

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram, nesta terça-feira (26), a 3ª fase da Operação Mounjaro, contra a venda clandestina de canetas emagrecedoras em 24 endereços do Rio, em bairros das zonas Norte, Sudoeste e Sul, e na Baixada. Eles cumpriram, ao todo, 29 mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências, Cintia Oliveira foi presa em flagrante no Recreio, na Zona Sudoeste. Ela estaria comercializando canetas de forma irregular.

Segundo a corporação, a investigação começou em 2025, após a Decon receber uma denúncia de que os remédios eram vendidos fora de farmácias e drogarias licenciadas, em desacordo com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A Decon explicou que a comercialização ocorria inclusive por redes sociais e envolvia profissionais de saúde e residentes em outros estados. A operação também ocorreu em São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal.



Sem o devido acompanhamento médico, as canetas podem causar efeitos adversos graves, incluindo pancreatite aguda e contaminação bacteriológica.



O delegado Wellington Vieira, titular da Decon, deu detalhes da operação. "Alguns envolvidos são da área da saúde, sendo um deles médico, e os policiais estiveram em clínicas da Zona Sul, no Recreio e na Barra. A importância da ação de hoje frente à saúde pública é enorme. Um alerta para a população, que deve ser resguardar e não adquirir medicamentos de procedência ilícita ou duvidosa", concluiu.

* Reportagem da estagiária Agatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci