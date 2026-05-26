Mulher presa por venda clandestina de canetas emagrecedorasFoto: Reprodução / TV Globo
Polícia Civil faz operação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras no Rio
Uma mulher foi presa em flagrante no Recreio, na Zona Sudoeste
Testes de pagamentos por Pix começam em linha de ônibus no Rio
A implantação da função de débito e crédito por aproximação será feita até o fim de junho
Homem é preso acusado de matar amigo em bar de Niterói
Brayan Vianna Borges atirou em Igor Pereira da Cruz, que morreu na hora
Iphan determina tombamento provisório da antiga sede do DOI-Codi
Decisão baseia-se em um pedido apresentado em 2013 pelo MPF, em conjunto com a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
Justiça confirma fim do pagamento em dinheiro em ônibus do Rio
Decisão negou o pedido liminar feito pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e do Procon-RJ
Rioprevidência investiu em Banco Master devido a 'vínculo estreito' entre Castro e Vorcaro, diz PF
Investigações apontam que relações pessoais e políticas viabilizaram investimentos bilionários a instituição
Caso Henry Borel: Advogado de Jairinho deixa a defesa
Andamento do julgamento, no entanto, não será afetado com a saída de Sérgio Figueiredo
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