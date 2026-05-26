Hugo Leonardo foi preso por agentes da Draco - Reprodução

Hugo Leonardo foi preso por agentes da DracoReprodução

Publicado 26/05/2026 09:06

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (25), o ex-policial militar Hugo Leonardo Silva de Carvalho, que estava foragido da Justiça, há um ano e meio, por homicídios. O homem é investigado por integrar uma milícia que atua em Cascadura, Zona Norte.

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A prisão ocorreu em Vargem Pequena, Zona Sudoeste, e foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada (Draco). Segundo a Polícia Civil, a especializada monitorava há meses os deslocamentos, rotinas e suas movimentações até a identificação precisa de seu paradeiro.

Contra Hugo, havia dois mandados de prisão pendentes, ambos por condenações transitadas em julgado por homicídios. Um dos crimes que geraram um desses processos foi a execução de uma mulher com um tiro na nuca.

O ex-PM, considerado criminoso de alta periculosidade, também tem anotações por abuso de autoridade, por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, por um homicídio provocado por disparo de arma de fogo e lesão corporal seguida de morte.

Agentes encontraram Hugo uma semana após prender em flagrante o pai dele, Marco Aurélio de Carvalho, em Cascadura. Na ocasião, as equipes apreenderam armas, munições e materiais táticos.



"A captura de Hugo Leonardo representa desdobramento direto das diligências iniciadas após a operação anterior, demonstrando a continuidade das ações de inteligência e o aprofundamento das investigações voltadas à repressão qualificada de grupos paramilitares que atuam no Estado do Rio", disse a Civil.

