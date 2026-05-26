Acidente aconteceu na Avenida Dom Helder Câmara, altura da Rua Viúva Cláudio - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Avenida Dom Helder Câmara, altura da Rua Viúva CláudioReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/05/2026 12:19

Rio - Um homem morreu depois de ser atropelado por um caminhão, na manhã desta terça-feira (26), no Jacarezinho, na Zona Norte. O acidente envolveu um veículo que transportava caçambas de lixo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para a Avenida Dom Hélder Câmara, altura da Rua Viúva Cláudio, por volta das 9h, para atender uma ocorrência de colisão entre um caminhão e uma bicicleta. No local, os bombeiros encontraram Jefferson dos Santos, de 27 anos, sem vida.

Ainda de acordo com a corporação, a guia de remoção foi emitida pela Polícia Civil, mas a equipe só pôde encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) após a conclusão da perícia, que acabou por volta de 13h, quatro horas depois do atropelamento.

Em entrevista ao "Balanço Geral", da Record, Tainá Rocha, viúva da vítima, contou que o marido seguia em direção ao Mercado Municipal do Rio (Cadeg) para comprar frutas para vender em sua mercearia. Jefferson estava de bicicleta na Avenida Dom Hélder Câmara quando o caminhão saiu do Buraco do Lacerda, na Rua Viúva Cláudio, e o acertou. O homem deixa três filhos.

"Eu estava dormindo. Minha sogra que me ligou. Acordei desesperada. Ele estava indo trabalhar. Minha filha mais velha era agarrada com ele. Sempre fazia esse trajeto, de carro ou de bicicleta", contou.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Avenida Dom Hélder Câmara, na altura da Rua Viúva Cláudio - que dá acesso à comunidade do Jacarezinho - ficou interditada durante a ocorrência. Esse trecho foi liberado por volta das 13h40.

O caso será investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).