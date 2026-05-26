Testes de pagamentos por Pix começaram nesta terça-feira (26) na linha 634 (Bananal x Saens Peña) - Érica Martin/ Agência O Dia

Testes de pagamentos por Pix começaram nesta terça-feira (26) na linha 634 (Bananal x Saens Peña)Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 26/05/2026 15:49

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Para realizar o Pix, os passageiros usam o próprio validador do Jaé. O usuário deverá pressionar um botão, o aparelho vai exibir um QR Code válido por 30 segundos para que o passageiro tenha tempo hábil de abrir o aplicativo do banco e pagar a tarifa. A catraca é liberada após a confirmação da transação, sem necessidade de interação com o motorista.



A reportagem de O DIA esteve na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira, para acompanhar o primeiro dia da fase experimental da linha que liga a Tijuca à Ilha do Governador. Ao longo da manhã, foi observada uma divisão de opiniões. Enquanto alguns passageiros encontraram facilidade para pagar via Pix, outros, menos acostumados com a ferramenta, relataram mais dificuldade.



Também era esperado que os testes com pagamentos por cartões de débito e crédito começassem nesta terça-feira. No entanto, segundo a Prefeitura do Rio, a fase experimental dessa modalidade será implementada até 15 de junho, em expansão progressiva até o fim do mês, quando a funcionalidade deverá estar disponível em todos os ônibus municipais.



A bióloga Luiza Tortori, de 58 anos, tentou inicialmente pagar a tarifa usando cartão de crédito, mas o pagamento não foi validado. Isso aconteceu porque a linha 634 passou a testar apenas o pagamento por Pix, além dos cartões Jaé, que já são aceitos.



"Se fosse igual ao metrô, que dá para pagar com cartão de crédito também, seria mais prático, porque o meu cartão não passou. Por Pix eu achei mais complicado, por causa da internet lenta. Mas a minha expectativa é que o serviço melhore e dê certo", disse Luiza ao DIA.



A radialista aposentada Denise Magda, de 63 anos, contou que ainda paga passagens nos transportes públicos e avaliou positivamente a mudança. "Eu acho que facilita muito para o motorista que trabalha sozinho nos ônibus", afirmou.



Assim como ela, Luan Vargas, de 30 anos, também se mostrou satisfeito com a fase de testes por meio do Pix. "Está ótimo, facilita muito, é bem mais fácil. Para mim foi uma melhoria boa. Não senti dificuldade. Quem está acostumado a usar Pix acha mais fácil", observou.



Venda dos cartões em bancas de jornal



A Prefeitura do Rio também anunciou que, a partir desta terça-feira (26), o cartão verde unitário, carregado para uma viagem, começará a ser

A Prefeitura do Rio também anunciou que, a partir desta terça-feira (26), o cartão verde unitário, carregado para uma viagem, começará a ser vendido gradualmente em mais de 700 bancas de jornal espalhadas pela cidade. O cartão terá valor inicial de R$ 10, sendo R$ 5 referentes ao casco e R$ 5 correspondentes à tarifa. Após o uso, o passageiro poderá recarregar normalmente o cartão ou solicitar a devolução do valor do casco.

O jornaleiro Mário Vanzillotta, de 51 anos, dono de uma banca na Praça Saens Peña, afirmou que cadastrou o estabelecimento no sábado (22), por meio do site disponibilizado pela prefeitura, mas ainda não recebeu os cartões para venda.



"Já foi cadastrada e estamos aguardando a chegada dos cartões entre hoje e amanhã. Quando a gente faz o cadastro, dizem que vamos receber uma mensagem, mas até agora eu não recebi. Fiz o cadastro no sábado", disse Mário.



Questionada sobre uma possível demora na entrega dos cartões às bancas de jornal, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio informou que estes estabelecimentos estão recebendo cartões para venda de forma gradual.



Pagamento



A integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso do Jaé (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM).



Os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.



Atualmente, o Bilhete Único Carioca permite ao passageiro realizar até três viagens em um intervalo de três horas, sendo uma delas obrigatoriamente no BRT, pagando apenas uma tarifa de R$ 5. Já o Bilhete Único Metropolitano permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em até 20 horas, também com integração municipal no valor de R$ 5.