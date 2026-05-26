Brayan Vianna Borges foi preso acusado de matar o próprio amigo dentro de um bar no bairro Fonseca, em Niterói - Divulgação PCRJ

Brayan Vianna Borges foi preso acusado de matar o próprio amigo dentro de um bar no bairro Fonseca, em NiteróiDivulgação PCRJ

Publicado 26/05/2026 15:45

Brayan Vianna Borges foi preso pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), na segunda-feira (25), acusado de matar o próprio amigo, Igor Pereira da Cruz, de 29 anos, na madrugada de domingo (24), em um bar no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. Contra ele, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.

Segundo as investigações, Brayan atirou em Igor, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A motivação, no entanto, ainda é desconhecida.

O suspeito e a vítima mantinham uma amizade de longa data, o que causou grande comoção entre familiares, amigos e frequentadores do bar.

Os agentes também apreenderam a arma que teria sido usada no homicídio.