Tayana Rangel Cardeal e o compadre Davidson Vasconcellos - Reprodução

Tayana Rangel Cardeal e o compadre Davidson Vasconcellos Reprodução

Publicado 26/05/2026 18:24 | Atualizado 26/05/2026 18:25

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão da sargento da Marinha Tayana Rangel Cardeal, na tarde desta terça-feira (26). No mesmo momento, familiares e amigos do empresário Davidson Vasconcellos sepultavam o corpo dele no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.

Davidson Vasconcellos (de terno cinza) foi padrinho de casamento de Tayana Rangel Cardeal (vestida de noiva) Reprodução/Redes sociais



A sargento foi



Amigos de Tayana e Davidson ainda não acreditam na brutalidade do crime que resultou na morte do empresário. A sargento era madrinha da filha mais nova da vítima. A relação entre os dois era tão próxima que Davidson e a mulher dele foram padrinhos de casamento da sargento.



Na madrugada de domingo (24), Tayana discutiu com o marido, um policial militar lotado no 4º BPM (Méier), durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte. Em determinado momento da celebração, a sargento foi até o carro, pegou a arma do companheiro e retornou para a festa. Ao tentar apartar a briga, Davidson foi atingido por um tiro no rosto. A filha dele, com quem Tayana dançava minutos antes, presenciou toda a cena.



"Um amigo gente boa demais, um pai exemplar, marido apaixonado. É muito triste ver uma família de pessoas tão felizes sofrendo", escreveu uma amiga de Davidson nas redes sociais.



A mulher da vítima também compartilhou fotos do casal e pediu justiça. Ela afirma esperar que Tayana, com quem mantinha uma amizade de longa data, responda pelo crime.



Na audiência de custódia, a juíza Júlia Lattouf de Almeida destacou que a manutenção da prisão foi motivada pela "conduta de extrema gravidade, consistente em homicídio praticado em ambiente de confraternização familiar". A sargento foi presa em flagrante na noite de domingo (24) , após atirar no rosto do empresário, amigo dela há mais de 30 anos. Davidson morreu na hora, na frente da companheira e das duas filhas.Amigos de Tayana e Davidson ainda não acreditam na brutalidade do crime que resultou na morte do empresário. A sargento era madrinha da filha mais nova da vítima. A relação entre os dois era tão próxima que Davidson e a mulher dele foram padrinhos de casamento da sargento.Na madrugada de domingo (24), Tayana discutiu com o marido, um policial militar lotado no 4º BPM (Méier), durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte. Em determinado momento da celebração, a sargento foi até o carro, pegou a arma do companheiro e retornou para a festa. Ao tentar apartar a briga, Davidson foi atingido por um tiro no rosto. A filha dele, com quem Tayana dançava minutos antes, presenciou toda a cena."Um amigo gente boa demais, um pai exemplar, marido apaixonado. É muito triste ver uma família de pessoas tão felizes sofrendo", escreveu uma amiga de Davidson nas redes sociais.A mulher da vítima também compartilhou fotos do casal e pediu justiça. Ela afirma esperar que Tayana, com quem mantinha uma amizade de longa data, responda pelo crime.Na audiência de custódia, a juíza Júlia Lattouf de Almeida destacou que a manutenção da prisão foi motivada pela "conduta de extrema gravidade, consistente em homicídio praticado em ambiente de confraternização familiar".

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Por meio de nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido, destacou que a atitude não representa a instituição e disse que permanecerá colaborando com as investigações: "A militar envolvida encontra-se à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos".