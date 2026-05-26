Mulher presa por venda clandestina de canetas emagrecedorasFoto: Reprodução / TV Globo

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Rio - A maquiadora Cintia Oliveira da Silva foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira (26), no Recreio, Zona Sudoeste, em uma operação contra a comercialização ilegal de canetas emagrecedoras. Com mais de 57 mil seguidores no Instagram, ela coleciona uma lista estrelada de clientes.
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Cinthia Silva e Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram
Cinthia Silva e Xande de Pilares - Reprodução / Instagram
Giovanna Pitel e Cinthia Silva - Reprodução / Instagram
Cinthia Silva e Belo - Reprodução / Instagram
Cinthia Silva e Cláudio Castro - Reprodução / Instagram
Mulher presa por venda clandestina de canetas emagrecedoras - Foto: Reprodução / TV Globo
Cintia Oliveira da Silva, presa em ação da Polícia Civil, é maquiadora de famosos - Reprodução / Instagram
Cinthia mostrou nas redes sociais que já maquiou vários famosos, como as influenciadoras digitais Jojo Todynho e Gracyanne Barbosa; os cantores Belo e Xande de Pilares; a cantora Valesca Popozuda, as ex-BBBs Giovanna Pitel e Raquele Cardozo; e mais personalidades.
Em uma publicação recente, em que Cinthia celebrou seu aniversário, a musa fitness se declarou. "Amiga linda e inspiradora. Que Deus continue te abençoando e dando essa força incrível. Parabéns. Amo você", escreveu Gracyanne.
Operação Mounjaro
Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram a terceira fase da Operação Mounjaro, contra a venda clandestina de canetas emagrecedoras em 24 endereços do Rio, em bairros das zonas Norte, Sudoeste e Sul, e na Baixada. Ao todo foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão.
Segundo a corporação, a investigação começou em 2025, após a Decon receber uma denúncia de que os remédios eram vendidos fora de farmácias e drogarias licenciadas, em desacordo com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Decon explicou que a comercialização ocorria inclusive por redes sociais e envolvia profissionais de saúde e residentes em outros estados. A operação também ocorreu em São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal. Sem o devido acompanhamento médico, as canetas podem causar efeitos adversos graves, incluindo pancreatite aguda e contaminação bacteriológica.