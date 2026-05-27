Fuzil apreendido pela PM em meio a confronto com criminosos - Divulgação

Fuzil apreendido pela PM em meio a confronto com criminososDivulgação

Publicado 27/05/2026 08:39

Rio - A Polícia Militar mantém o policiamento reforçado nas comunidades Grão-Pará e Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (27), após intensos confrontos registrados na região nos últimos dias. A violência é reflexo da disputa de território entre criminosos rivais, que tem deixado moradores em meio ao fogo cruzado.



De acordo com a corporação, equipes do 20° BPM (Mesquita) receberem informações sobre diversos bandidos armados no local. Durante patrulhamento na última segunda (25), as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto. Na ação, um militar acabou atingido no colete e não ficou ferido. Os agentes apreenderam um fuzil e encaminharam a ocorrência para 56ª DP (Comendador Soares).



Segundo moradores, os ataques ocorrem porque criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) estariam tentando retomar o controle da comunidade, atualmente dominada por integrantes do Comando Vermelho (CV), ligados ao Bonde do Sérgio Bala, grupo conhecido como "Os 300 do Grão-Pará".

Mesmo após dois dias, a PM segue com um veículo blindado estrategicamente posicionado na localidade.