Fuzil apreendido pela PM em meio a confronto com criminososDivulgação
Após intensos confrontos, PM reforça policiamento em comunidades de Nova Iguaçu
Região vive onda de violência devido à guerra entre criminosos por disputa de território
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Trio fica ferido após entrar em confronto com a PM na Ilha do Governador
Grupo estava com fuzil e duas pistolas
Receita Federal apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares no Rio
Produtos vendidos por plataformas de e-commerce apresentavam indícios de fraude fiscal e uso de notas fiscais falsas
Ministério Público do Rio defende a falência da Refit
Segundo o órgão, dívida da empresa aumentou para cerca de R$ 25,7 bilhões
Caminhão-tanque pega fogo e interdita parcialmente a Rodovia Washington Luís
Incêndio aconteceu na altura do bairro Jardim Primavera, sentido Região Serrana, na noite desta terça-feira (26)
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