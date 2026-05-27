Armamento encontrado durante a ação na Ilha do Governador - Reprodução / PMERJ

Armamento encontrado durante a ação na Ilha do GovernadorReprodução / PMERJ

Publicado 27/05/2026 07:32

Rio – Dois homens morreram depois de serem baleados em uma ação da Polícia Militar, na noite desta terça-feira (26), na comunidade da Vila Joaniza, na Ilha do Governador, Zona Norte. A família de Lucas Rodrigues Rocha, de 25 anos, afirma que ele não tinha envolvimento com crime organizado.

Segundo a PM, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizavam policiamento na região quando foram atacados a tiros, o que gerou um confronto. No final do conflito, as equipes encontraram três feridos. A PM informou que apreendeu um fuzil e duas pistolas na ação.

O trio foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Lucas e Erik Felix Chagas chegaram sem vida na unidade. O terceiro baleado, que não teve a identidade revelada, está internado com quadro estável.

De acordo com familiares, Lucas não se envolvia com o crime organizado e trabalhava como entregador. No momento da ação da PM, ele estaria fazendo uma entrega na comunidade. Parentes estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento e liberação do corpo nesta quarta-feira (27).



A PM instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do caso.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também apura os fatos. Segundo a corporação, as diligências estão em andamento.