Projeto Praça Onze Maravilha foi aprovado pela Câmara dos Vereadores por 36 votos a 3 - Lucíola Vilela/Divulgação

Projeto Praça Onze Maravilha foi aprovado pela Câmara dos Vereadores por 36 votos a 3Lucíola Vilela/Divulgação

Publicado 27/05/2026 20:34

A Câmara Municipal do Rio aprovou nesta quarta-feira (27), por 36 votos a 3, o projeto urbanístico Praça Onze Maravilha, plano de requalificação urbana que abrange o entorno do Sambódromo e áreas do Estácio, Cidade Nova, Catumbi e adjacências,

O texto recebeu cerca de 60 emendas após audiências públicas e reuniões técnicas com moradores, especialistas e representantes do carnaval. Entre as mudanças aprovadas está a previsão de parceria com o Governo do Estado para concluir o lote 29 da Linha 2 do metrô, com as futuras estações Catumbi e Praça da Cruz Vermelha.

Os vereadores também aprovaram medidas para garantir a preservação das atividades da Cidade do Samba, priorizar a contratação de moradores da região nas obras e ampliar áreas verdes no projeto. Outra emenda determina que famílias removidas sejam reassentadas na própria região.

Entre as principais intervenções previstas estão a demolição do Elevado 31 de Março, a criação do Boulevard do Samba, novas moradias e a requalificação do Sambódromo. A previsão é de mais de 37 mil unidades habitacionais ao longo de 25 anos, com investimento estimado em R$ 1,75 bilhão.

O projeto prevê ainda mecanismos para atrair investimentos privados, como autorização para construções maiores mediante contrapartidas urbanísticas, além de parcerias público-privadas, incentivos fiscais e transferência de potencial construtivo para outras regiões da cidade.