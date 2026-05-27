Projeto Praça Onze Maravilha foi aprovado pela Câmara dos Vereadores por 36 votos a 3Lucíola Vilela/Divulgação
Projeto Praça Onze Maravilha é aprovado pela Câmara dos Vereadores
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