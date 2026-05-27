Maconha encontrada com mulher no Complexo de Gericinó, em Bangu - Divulgação/Polícia Penal

Maconha encontrada com mulher no Complexo de Gericinó, em BanguDivulgação/Polícia Penal

Publicado 27/05/2026 18:53

Rio - Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam uma mulher que tentava entrar com maconha no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A mulher, visitante, foi flagrada ao passar pelo scanner corporal, durante procedimento de revista na entrada da unidade, na segunda-feira (25).

De acordo com os policiais, uma imagem suspeita e incomum à anatomia humana, foi detectada na região pélvica da detida. Ao ser questionada, ela confessou que escondia drogas nas partes íntimas. O invólucro continha quase 200 gramas de maconha.



A mulher e o material ilícito foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzida a uma unidade prisional.