Loja do Jaé registrou grande movimento na Cidade Nova, nesta quarta (27) - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Loja do Jaé registrou grande movimento na Cidade Nova, nesta quarta (27)Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 27/05/2026 17:05

Rio - Muitos cariocas procuraram, nesta quarta-feira (27), lojas do Jaé em busca do cartão, faltando apenas três dias para a mudança no pagamento da passagem nos ônibus municipais. A partir deste sábado (30), os coletivos não vão mais receber dinheiro em espécie, passando a aceitar apenas o Jaé, além de Pix. Até o fim de junho, cartões de crédito e débito também poderão ser usados em todas as linhas.

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Rodrigo Porto, de 46 anos, disse que decidiu adquirir o cartão ao saber das mudanças. "Eu não tinha esse cartão. Mas como agora todo mundo vai ter que solicitar... Apesar de que eu não utilizo muito o ônibus. [...] Porém, quando tiver que utilizar, vou ter que ter", disse o despachante, que buscou atendimento na loja da Rua Ulysses Guimarães, na Cidade Nova, região central do Rio, que registrou intenso movimento durante toda a manhã.

Em entrevista ao DIA, Rodrigo revelou que não conseguiu baixar o aplicativo devido a incompatibilidade com o modelo do celular, por isso comprou o cartão presencialmente. "Fui direto na loja. Até que fui atendido bem rápido", disse o despachante, que mora em Vila Isabel, na Zona Norte.

Cristiane Sousa, que estava no mesmo local ao lado do marido, Marcelo Sousa, também utiliza o transporte público ocasionalmente. Ela contou que só comprou o cartão para se adequar à mudança. Moradora da Tijuca, na Zona Norte, a autônoma fez a solicitação pelo aplicativo e pediu para retirar na loja.

Já Denise Helena, 41, precisou ir até o posto da Rua Raimundo Corrêa, em Copacabana, na Zona Sul, onde o movimento foi tranquilo nesta quarta, para resolver uma questão com o cartão. Moradora da Ladeira dos Tabajaras, a empregada doméstica trabalha em Ipanema e pega ônibus diariamente. Ela, no entanto, ainda não conseguiu o Jaé, devido uma pendência de pagamento da segunda via.

Ao falar sobre as mudanças na forma de pagamento, o despachante Rodrigo disse que analisa a possibilidade de utilizá-las, mas antes pretende observar como será o funcionamento.

"Pode ser que eu utilize também [o Pix]. É mais provável utilizar o cartão de crédito ou débito. Hoje em dia o pessoal até utiliza o QR Code, o problema é que deixa o celular muito exposto. Acho que é um problema na cidade onde vivemos. [...] Se eu notar que tem pessoas utilizando sem problemas, é bem capaz que eu utilize", refletiu o despachante, que ainda complementou:

"Eu acho que ainda poderia deixar o dinheiro. Vou falar até por mim. Eu não pego ônibus todo dia. Tem várias pessoas também que não. [...] Só que eu vou ter que sempre deixar uma recarga a mais no cartão para toda vez que eu tiver que andar de ônibus. Por exemplo, se eu perceber que está acabando, tenho que ter essa recarga no cartão para fazer esse deslocamento."

A autônoma Cristiane também deu sua opinião. "[Vou utilizar] Apenas o Jaé. Por isso a questão de insatisfação, pois já tivemos problemas em relação a leitura do mesmo. E também achei errado o prazo dado para esta mudança. Muitas pessoas [estão] com várias dúvidas. Tinha que dar mais prazo e explicações para o público", ponderou.

Integração

Também a partir deste sábado, a integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias. Ele vai continuar existindo, porém sem integração. Como não pede CPF para cadastro, o verde é indicado principalmente para turistas estrangeiros. Já os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.

O Bilhete Único Carioca permite ao passageiro realizar até três viagens em um intervalo de três horas, sendo uma delas obrigatoriamente no BRT, pagando apenas uma tarifa de R$ 5. Já o Bilhete Único Metropolitano permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em até 20 horas, também com integração municipal no valor de R$ 5.

Nada muda para gratuidades

Vale ressaltar que não haverá alterações para idosos e beneficiários de gratuidades. Eles poderão continuar utilizando o cartão gratuidade ou embarcando apenas com documento de identidade, conforme prevê a legislação.

Além das lojas credenciadas, passageiros podem adquirir o Jaé em mais de 700 bancas de jornal espalhadas pela cidade.