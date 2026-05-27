PF recupera dois tocheiros e os devolve à Igreja de Santa Luzia, no Centro do Rio - Divulgação

PF recupera dois tocheiros e os devolve à Igreja de Santa Luzia, no Centro do RioDivulgação

Publicado 27/05/2026 16:50 | Atualizado 27/05/2026 17:34

Rio - A Polícia Federal devolveu, nesta quarta-feira (27), peças sacras à Igreja da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia, localizada no Centro do Rio. Dois tocheiros - projetados para segurar tochas ou velas - foram recuperados e entregues ao templo histórico.



As investigações iniciaram após uma notícia-crime indicar que os bens estavam em uma fazenda no município de Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, aparentemente adaptados como abajures.

Depois da troca de informações, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan) realizou visita técnica no local e concluiu que os itens eram, de fato, parte ida igreja, tombada pelo instituto.

O conjunto ornamentava o retábulo - estrutura artística decorativa - do consistório. O local é uma sala - em igrejas católicas históricas - reservada para reuniões de irmandades, assembleias ou atos administrativos.



A PF, então, realizou diligências investigativas e perícia técnica nos bens apreendidos, concluindo também que os tocheiros possuíam natureza sacra e pertenciam ao acervo histórico, artístico e cultural da referida igreja.

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