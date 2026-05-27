Guilherme, conhecido como "Sexta-Feira", foi preso acusado de integrar um grupo criminoso envolvido em extorsões e roubos de carga na Zona Oeste - Divulgação PCRJ

Guilherme, conhecido como "Sexta-Feira", foi preso acusado de integrar um grupo criminoso envolvido em extorsões e roubos de carga na Zona Oeste Divulgação PCRJ

Publicado 27/05/2026 15:48

Um homem identificado apenas como Guilherme, conhecido pelo apelido de 'Sexta-Feira', foi preso terça-feira (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em extorsões e roubos de carga na Zona Oeste. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, cumprido durante uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE).

Segundo a Polícia Civil, 'Sexta-Feira' atuava na Comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Na região, ele seria responsável por realizar cobranças ilegais de motoristas e empresas encarregadas da distribuição de produtos alimentícios.

As investigações começaram após denúncias de uma empresa, que relatou ser vítima de extorsão desde fevereiro de 2025. De acordo com os agentes, os funcionários eram abordados durante as entregas e ameaçados por criminosos armados, que exigiam dinheiro e mercadorias para permitir a circulação dos veículos na localidade.

Em um dos episódios, ocorrido em janeiro deste ano, criminosos interceptaram um caminhão de entregas e obrigaram os motoristas a descarregarem quase toda a carga transportada.

As vítimas reconheceram Guilherme como um dos responsáveis pelas ameaças e pelas cobranças ilegais. A polícia informou ainda que o suspeito já havia sido preso em 2024.

Guilherme responderá pelos crimes de organização criminosa, extorsão e roubo. A Draco-IE segue investigando o caso para identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.