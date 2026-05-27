Acidente ocorreu na Avenida Cesário de Melo, próximo ao BRT Ana Gonzaga, em InhoaíbaReprodução / Redes sociais
Motociclista morre após atingir poste em Inhoaíba
Acidente ocorreu próximo à estação de BRT Ana Gonzaga
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