Acidente ocorreu na Avenida Cesário de Melo, próximo ao BRT Ana Gonzaga, em Inhoaíba - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu na Avenida Cesário de Melo, próximo ao BRT Ana Gonzaga, em InhoaíbaReprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2026 11:26

Rio – Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (27), após bater com o veículo em um poste na Avenida Cesário de Melo, em Inhoaíba, Zona Oeste. A identidade da vítima não foi divulgada.

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Bombeiros de Campo Grande se dirigiram ao número 5884 da via às 7h20 e encontraram o rapaz já sem vida. O acidente ocorreu próximo à estação de BRT Ana Gonzaga, e chocou os populares que passavam pela região.



A técnica de Enfermagem Helen Freire, 32, que presenciou a cena, detalhou ao DIA a dinâmica da colisão: “Eu estava a caminho de uma consulta médica, na garupa de uma motocicleta que estava logo atrás dele. Foi muito triste, primeiro eu vi a moto dele derrapando na pista e logo depois, ele respirando fundo, tendo os últimos espasmos... Eu acredito que ele deve ter perdido o controle, pegado no sono talvez, pois aquela curva não é tão acentuada assim.”



“A batida foi tão brutal que o capacete saiu, inclusive o meio-fio ficou com marcas. As chaves dele ficaram no chão perto do corpo e eu as coloquei dentro da mochila dele. Queria tentar contatar a família com o celular dele, mas fiquei com receio, sabe?

"Acredito que o nome dele seja David, ou talvez de seu filho, porque encontrei uma plaquinha com esse nome lá... só posso desejar que Deus conforte a família".

Em nota, a RioLuz informou que solicitou uma equipe para averiguar o estado do poste.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci