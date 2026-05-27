Cenário de abandono é visível no Teatro Villa-Lobos, em Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cenário de abandono é visível no Teatro Villa-Lobos, em CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/05/2026 10:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta terça-feira (26), que pretende enviar uma carta-proposta em parceria com o Ministério da Cultura ao governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, pedindo a transferência do Teatro Villa-Lobos, em Copacabana, na Zona Sul, para o município.

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O espaço, administrado pelo Governo do Estado, está fechado desde 2011, quando foi atingido por um incêndio. De acordo com a prefeitura, a transferência inclui a reforma e reabertura do local, em parceria com os governos estadual e federal.



Ao DIA, o produtor cultural João Luiz Azevedo celebrou a decisão da Prefeitura, mas cobrou respostas sobre outro espaço de Copacabana. “Considero que qualquer medida para reabrir o Teatro Villa-Lobos. Esse teatro está fechado há muitos anos e é muito importante reabri-lo o quanto antes. O Carioca merece a reabertura deste teatro como também merece a reabertura da Sala Municipal Baden Powell, que funcionou muito bem até 2020”, afirmou.



A opinião é compartilhada pelo Presidente da Associação de Moradores Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães. “Nós já estamos desde 2023 em tratativas com a Funarj com relação à retomada e reconstrução do Teatro Villa-Lobos. Tínhamos dúvidas se esse ano ainda teríamos alguma definição sobre isso. Essa notícia sobre a possibilidade da municipalização do Villa-Lobos é uma proposta interessante, mas é um contrassenso, levando em consideração que a Sala Baden-Powell, que é do município do Rio, foi desapropriada há mais de um ano e continua fechada sem qualquer iniciativa de reabertura”, disse.



Idealizado por Adolpho Bloch, o Teatro Villa-Lobos foi inaugurado em março de 1979. Com estrutura imponente, o espaço fica localizado na Avenida Princesa Isabel, número 440, em Copacabana.



Ao longo das décadas, o teatro recebeu grandes espetáculos e nomes em seu palco. A peça “Pato com Laranja”, com Paulo Autran e Marília Pêra, foi a primeira a ser encenada no local. Também passaram por lá obras como “Hotel Paradiso”, “O Ateneu”, “As Cantoras do Rádio”, “Dias Felizes”, “Ensina-me a Viver”, Ligações Perigosas”, “Don Juan”, “Ópera do Malandro” e muitas outras.



Com capacidade para 463 lugares, poucos meses depois de uma grande reforma, um incêndio destruiu todas as instalações do teatro, em setembro de 2011. Na época, a estrutura, felizmente, não havia sido comprometida. Em abril daquele mesmo ano, um princípio de incêndio já havia atingido o local.



Atualmente, o Teatro Villa-Lobos é gerido pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).



Procurada, a Secretaria Municipal de Cultura não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a situação da Sala Municipal Baden Powell até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.