Cenário de abandono é visível no Teatro Villa-Lobos, em CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ao DIA, o produtor cultural João Luiz Azevedo celebrou a decisão da Prefeitura, mas cobrou respostas sobre outro espaço de Copacabana. “Considero que qualquer medida para reabrir o Teatro Villa-Lobos. Esse teatro está fechado há muitos anos e é muito importante reabri-lo o quanto antes. O Carioca merece a reabertura deste teatro como também merece a reabertura da Sala Municipal Baden Powell, que funcionou muito bem até 2020”, afirmou.
A opinião é compartilhada pelo Presidente da Associação de Moradores Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães. “Nós já estamos desde 2023 em tratativas com a Funarj com relação à retomada e reconstrução do Teatro Villa-Lobos. Tínhamos dúvidas se esse ano ainda teríamos alguma definição sobre isso. Essa notícia sobre a possibilidade da municipalização do Villa-Lobos é uma proposta interessante, mas é um contrassenso, levando em consideração que a Sala Baden-Powell, que é do município do Rio, foi desapropriada há mais de um ano e continua fechada sem qualquer iniciativa de reabertura”, disse.
Idealizado por Adolpho Bloch, o Teatro Villa-Lobos foi inaugurado em março de 1979. Com estrutura imponente, o espaço fica localizado na Avenida Princesa Isabel, número 440, em Copacabana.
Ao longo das décadas, o teatro recebeu grandes espetáculos e nomes em seu palco. A peça “Pato com Laranja”, com Paulo Autran e Marília Pêra, foi a primeira a ser encenada no local. Também passaram por lá obras como “Hotel Paradiso”, “O Ateneu”, “As Cantoras do Rádio”, “Dias Felizes”, “Ensina-me a Viver”, Ligações Perigosas”, “Don Juan”, “Ópera do Malandro” e muitas outras.
Com capacidade para 463 lugares, poucos meses depois de uma grande reforma, um incêndio destruiu todas as instalações do teatro, em setembro de 2011. Na época, a estrutura, felizmente, não havia sido comprometida. Em abril daquele mesmo ano, um princípio de incêndio já havia atingido o local.
Atualmente, o Teatro Villa-Lobos é gerido pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).
Procurada, a Secretaria Municipal de Cultura não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a situação da Sala Municipal Baden Powell até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.
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