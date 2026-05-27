Carro recuperado pelos agentes do 12º BPM (Niterói) - Divulgação / Polícia Militar

Carro recuperado pelos agentes do 12º BPM (Niterói)Divulgação / Polícia Militar

Publicado 27/05/2026 10:48 | Atualizado 27/05/2026 10:58

Rio – Um homem que dirigia um carro roubado tentou fugir da abordagem policial pelo mar e acabou capturado pela Guarda Municipal na manhã desta quarta-feira (27), na Praia de Boa Viagem, em Niterói, na Região Metropolitana. Outros dois comparsas que estavam dentro do veículo foram presos na noite desta terça-feira (26), quando a perseguição se iniciou.



Segundo a PM, agentes do batalhão de Niterói receberam a informação de que um carro roubado estava circulando na região, pelo Grupamento Aeromóvel (GAM). Eles, então, montaram um cerco e localizaram o veículo na Avenida Milton Tavares de Souza.



No momento da abordagem, o motorista correu em direção ao mar e pulou, e as equipes passaram a noite tentando encontrá-lo com o uso de drones, sem sucesso. Já a dupla e o veículo foram encaminhados à 76ª DP (Niterói).