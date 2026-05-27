Carro recuperado pelos agentes do 12º BPM (Niterói)Divulgação / Polícia Militar
Bandido foge pelo mar mas acaba preso após perseguição em Niterói
Ele foi encontrado pela Guarda Municipal, na Praia de Boa Viagem
Dois homens morrem baleados em São Gonçalo; Moradores acusam PMs
Relatos apontam que as vítimas eram pedreiros e estavam a caminho do trabalho
Alerj: Deputados pró e contra criação de banheiros para trans falam sobre projeto aprovado
Medida, aprovada em segunda discussão, também visa travestis e não-binários
Prefeitura do Rio vai pedir transferência do Teatro Villa-Lobos, em Copacabana, para o município
Proposta será enviada ao governador em exercício para reforma e reabertura do espaço, fechado há 14 anos após um incêndio
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Morre PM que teve as pernas amputadas após acidente na Linha Amarela
O agente estava de moto quando colidiu com a traseira de uma carreta no sentido Barra da Tijuca, no dia 6 de maio
Legado de Tia Ciata vira exposição na Zona Portuária
Organização que leva o nome da matriarca do samba promove mostra com fotografias e xilogravuras
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