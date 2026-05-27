Uerj inaugurou banheiro para todos os gêneros em janeiro de 2026 - George Magaraia / Divulgação Uerj

Uerj inaugurou banheiro para todos os gêneros em janeiro de 2026George Magaraia / Divulgação Uerj

Publicado 27/05/2026 10:52

Segundo a medida, espaços como hospitais, centros de convenções, universidades, terminais de transporte, centros esportivos, shoppings e áreas culturais terão que disponibilizar um banheiro ou um vestiário voltado para transexuais, travestis e não-binários.

Após a votação, a deputada estadual Índia Armelau (PL), autora do projeto, disse que a criação do terceiro banheiro tem objetivo de proteger mulheres e crianças.

"O homem nunca vai ser igual à mulher. Não importa o procedimento que ele faça. Isso não é transfobia. O terceiro banheiro é para proteger mulheres e crianças. 'Estamos desqualificando as pessoas.' Não. Eu estou te aceitando. Só que você não está me respeitando como mulher. O Brasil é conservador e ele vai continuar conservador. Cada um fique no seu quadrado. Mulher é mulher. Homem é homem. Trans é trans", discursou.

Ao DIA, o deputado Renan Jordy (PL) afirmou que a normativa é positiva para garantir a segurança de crianças e mulheres, sendo necessário até ampliação para outros espaços, como presídios.

"O projeto é de extrema importância para preservar, principalmente, a segurança de mulheres e crianças. Dei meu voto favorável e defendo que a medida pode ser ampliada também para outros espaços, como unidades prisionais, onde acredito que mulheres trans e homens trans devam ser direcionados a ambientes adequados e específicos. Isso não é discriminação - muito pelo contrário. Estamos falando da criação de mecanismos que garantam dignidade, segurança e respeito para todos, inclusive para as pessoas trans", contou.

Em plenário, Marcelo Dino (PL) justificou o seu voto relacionando o direito da mulher. "Ouço em segregar e discriminar, mas onde fica o direito da mulher em falar sim ou não? Não é natural colocar um mictório no banheiro de mulher. Faz o terceiro banheiro. Qual a discriminação?", comentou.

Posições contrárias

Primeira mulher trans eleita como deputada estadual, Dani Balbi (PCdoB) afirmou que o projeto fere o artigo da Constituição Federal que garante o direito de tratamento equânime, igualitário e com isonomia a todos os cidadãos.

"A garantia da inviolabilidade da vida privada, da honra e da intimidade deve ser estendida a todos cidadãos brasileiros. Então, um dispositivo que estabelece segregação em relação a pessoas transexuais e travestis, e exposição de uma decisão íntima - que marca suas trajetórias - fere princípios constitucionais. Esse projeto não discute inclusão. Ele discute se o estado pode institucionalizar a segregação de pessoas com base na forma que expressam o seu gênero e em como vivenciam substancial e materialmente suas identidades. Abre um precedente perigosíssimo. Endereça mais vulnerabilidade a trans e travestis", comentou.

Depois da aprovação, Balbi enviou um ofício ao governador em exercício, Ricardo Couto, pedindo veto total ao texto. "Não é razoável que pessoas trans e travestis sejam tratadas como risco a mulheres. Projetos como esse acentuam ainda mais um cenário de vulnerabilidade e de exclusão. Criam dispositivos que chancelam trans e travestis como criminosos", ressaltou.

Renata Souza (Psol) também justificou o voto contrário alegando que o banheiro neutro excluirá a população trans.

"Quando falamos de banheiros neutros, é garantia que eles existam. Estamos defendendo, mas também temos que garantir que os outros banheiros não sejam vedados à população trans. Trata-se de um projeto de lei que vemos com muita preocupação. Se a nossa Constituição prega a igualdade, nós estamos vendo aqui um caminho de um projeto que é inconstitucional. A final de contas, tenta desqualificar pessoas trans na nossa sociedade, quando a gente já tem leis avançando, inclusive no que tange a casamento e adoção. Causar esse desequilíbrio com esse projeto, que tenta diferenciar a população trans, nós legislamos pela desigualdade, pelo não reconhecimento das pessoas na integridade humana. A desigualdade prejudica o avanço do direito a igualdade de todos nós", destacou.

Carlos Minc (PSB) demonstrou preocupação com a possibilidade de aumento da violência contra trans e travestis.

"Uma pessoa que não se identifica com o sexo que nasceu, as leis permitem a mudança. Chamar de falsificação, de homem fantasiado de mulher, não corresponde. As pessoas querem estigmatizar. O preconceito leva à violência e à morte. A fala que estigmatiza alimenta a mão que usa uma pedra ou uma faca", disse.

A proposta recebeu 29 votos favoráveis, 13 contrários e uma abstenção. O projeto segue para análise do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, que poderá sancionar ou vetar em até 15 dias úteis.

Medidas da normativa

De acordo com a iniciativa, os ambientes deverão contar com fraldário para crianças de até 3 anos, vaso sanitário infantil, lavatório adequado e acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs) ou com mobilidade reduzida.

O texto proíbe o acesso de crianças desacompanhadas e de pessoas cisgênero aos banheiros. No entanto, instituições religiosas, como igrejas, seminários teológicos e unidades confessionais, ficam dispensadas da obrigação.

A proposta determina ainda que os espaços tenham sinalização específica, inclusive em Braille. O projeto define como banheiros e vestiários neutros aqueles destinados a pessoas cuja identidade de gênero não se enquadra nos espectros masculino e feminino ou que não tenham se submetido a procedimento cirúrgico de redesignação de gênero.

Segundo o texto, a instalação e adequação dos banheiros deverão seguir requisitos técnicos, especialmente as normas de acessibilidade e vigilância sanitária. Os estabelecimentos já em funcionamento terão prazo de 12 meses, após a publicação da lei, para realizar as adaptações necessárias.

O descumprimento poderá acarretar advertências, multas e até interdição do estabelecimento em caso de reincidência. As multas poderão começar em 1.100 UFIR-RJ — cerca de R$ 5.456 — e dobrar em caso de nova infração.

Os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (Fised), com aplicação em programas de conscientização sobre os direitos das pessoas trans não redesignadas e não binárias, além do atendimento a vítimas de violência motivada por identidade de gênero ou orientação sexual.

O texto também prevê a criação de um canal específico para recebimento de denúncias relacionadas ao descumprimento da norma e para prevenção de atos discriminatórios. Além disso, determina que o Poder Público promova campanhas educativas de combate à transfobia em espaços coletivos, incentivando a convivência respeitosa e inclusiva.

Polêmica com Cássia Kis

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Roberta Santanna contou que a situação ocorreu logo depois dela entrar no banheiro feminino. A mulher trans destacou que a atriz, que esperava na fila, dirigiu ofensas contra ela.

"Ouvi ela dizer que o Brasil estava perdido porque tinha 'homem' no banheiro, que não tinha uma placa ali autorizando minha entrada. Coisas absurdas e deploráveis", discursou.

"Ela precisa parar de cometer crimes assim e fazer as pessoas passarem por constrangimentos... Ela não está podendo viver em sociedade, está atacando pessoas na ruas com palavras ofensivas", disse.