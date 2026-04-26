Roberta Santana diz que vai processar Cassia Kis

Rio - Depois de acusar Cassia Kis de transfobia, Roberta Santana informou que irá prestar queixa contra a atriz na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), nesta segunda-feira (27). Ela também declarou que pretende processar a artista.
"O sentimento é de querer fazer justiça", disse a auxiliar de restaurante e atriz, em entrevista ao DIA, neste domingo (26). Ela negou, ainda, que a artista ou representantes dela tenham a procurado depois da exposição do caso. "Ninguém me procurou para pedir desculpa".
Roberta, em seguida, desabafou: "Ela precisa parar de cometer crimes assim e fazer as pessoas passar por constrangimentos... Ela não está podendo viver em sociedade, está atacando pessoas na ruas com palavras ofensivas".
Um dia após relatar o episódio nas redes sociais, a auxiliar admite que se surpreendeu com a repercussão. "Saiu totalmente da minha bolha", comenta. Apesar de muito apoio, ela relata que tem sido vítima de ataques transfóbicos. "E o mais impressionante que estou recebendo muito ataque de mulheres. De homem não espero nada mesmo", destaca Roberta, que diz ter "esperança de um mundo melhor".
Entenda
Roberta deu detalhes do caso, que ocorreu no banheiro de um shopping no Rio, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (25). "Fui vítima de transfobia, a autora desse crime de ódio, a atriz Cassia Kis. Assim que eu entrei no banheiro ela estava atrás de mim aguardando a fila, e começou os ataques, ouvi coisas absurdas. Entrei em uma das cabines e ao sair ela continuava falando coisas horríveis, e questionando minha presença no banheiro com uma das funcionárias", relatou.
"Ouvi ela dizer que o brasil estava perdido porque tinha 'homem' no banheiro, que não tinha uma placa ali autorizando minha entrada, coisas absurdas e deploráveis", complementou. Roberta disse, por fim, que nunca se sentiu "tão constrangida" em toda vida".
Roberta Santana diz que vai processar Cassia Kis
Cássia Kis é acusada de transfobia por Roberta após episódio em banheiro feminino do BarraShopping, no Rio