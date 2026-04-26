Paula Fernandes fala sobre relacionamentos e escolha de permanecer solteira - Reprodução/Instagram

Paula Fernandes fala sobre relacionamentos e escolha de permanecer solteiraReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2026 21:54

Rio – A cantora Paula Fernandes, de 41 anos, comentou sobre amores e boatos acerca da sua vida particular em entrevista concedida à revista 'Marie Claire'. Ela afirma que apenas retornará a ter um relacionamento, caso se sinta verdadeiramente respeitada por seu parceiro.



A sertaneja, que está solteira desde setembro de 2023, quando rompeu o namoro com o empresário Rony Cecconello, falou sobre a autonomia e de escolha de não iniciar relacionamento no momento.



"As pessoas me perguntam, você está solteira? Eu estou solteira, por opção, sim, por opção, porque para eu estar com alguém, eu quero estar com alguém que realmente vale a pena. Depois que a gente chega numa fase, a gente entende que ou você está com alguém que vai agregar. Venho trabalhando muito isso, essa questão da autonomia em todos os sentidos da minha vida. Isso tem sido retratado no meu dia a dia e na minha música também", relata.

Para além do empresário, Paula Fernandes também já manteve relacionamentos com o dentista Henrique do Valle, o cantor Thiago Arancam e o jornalista Claudio Mello.

Para a cantora, ela é como toda mulher brasileira: "Já fui traída, convivi com narcisista, vivi abuso emocional, psicológico, como toda mulher, como muitas mulheres. Eu sou como qualquer uma", e espera um aumento das proteções às mulheres diante da violência. "Está passando de hora, a gente é muito violentada o tempo todo".



A sertaneja também lamentou críticas que sofreu por parte de seu público com o fim de suas relações amorosas. De acordo com a artista, o que é visto nas mídias é apenas uma parte de sua história.



"Várias pessoas chegaram a falar: 'terminou porque ela é chata'. Não sabem nada da minha vida. Não sabe se eu sofri, não sabem se ele me limitou, não sabem se queria me tirar da minha carreira, não sabem se eu estava completamente apaixonada pela pessoa, mas a pessoa queria me tolher".

