Dandara Mariana compartilha fotos de viagem à JamaicaReprodução/Instagram
Dandara relata a experiência passada em sua viagem ao país, e fala que já sente falta do convívio diário com as amigas. “Já bateu saudade da JahJah, de tudo que a gente viu, das músicas que a gente ouviu, das situações que a gente viveu. De passar mais da metade do mês morando entre amigas, pra lá e pra cá, rindo, se aconselhando, se esperando, fazendo e desfazendo mala, pra na verdade só precisar de biquínis”, disse.
“Tendo como black problem decidir ‘pra onde nós queremos ir agora?’. Viajar é extraordinário, entre amigas então, inesquecível”, completa. A amiga da atriz, Aline Maia, ainda comentou, “Vamos voltar”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.