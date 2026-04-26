Dandara Mariana compartilha fotos de viagem à Jamaica - Reprodução/Instagram

Dandara Mariana compartilha fotos de viagem à JamaicaReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2026 18:45

Rio – Em publicação nas redes sociais, neste domingo (26), a atriz Dandara Mariana compartilhou imagens da viagem que fez à Jamaica. Na postagem, a artista conta sobre a visita ao país caribenho, feita com as amigas, Aline Maia e Magá Moura.



Dandara relata a experiência passada em sua viagem ao país, e fala que já sente falta do convívio diário com as amigas. “Já bateu saudade da JahJah, de tudo que a gente viu, das músicas que a gente ouviu, das situações que a gente viveu. De passar mais da metade do mês morando entre amigas, pra lá e pra cá, rindo, se aconselhando, se esperando, fazendo e desfazendo mala, pra na verdade só precisar de biquínis”, disse.



“Tendo como black problem decidir ‘pra onde nós queremos ir agora?’. Viajar é extraordinário, entre amigas então, inesquecível”, completa. A amiga da atriz, Aline Maia, ainda comentou, “Vamos voltar”.

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A filha do ator Romeu Evaristo é conhecida por seu trabalho em programas como “Os Donos do Jogo”, “Verão 90”, e “Travessia”.