Anderson Neiff tem cirurgia concluída com sucesso - Reprodução/Instagram

Anderson Neiff tem cirurgia concluída com sucessoReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2026 17:31

Rio - A equipe do cantor Anderson Neiff anunciou nas redes sociais, neste domingo (26), que a cirurgia a qual ele foi submetido, no Hospital Sírio-Libanês, após ser baleado, foi concluída com sucesso. O funkeiro, conhecido como o “rei do brega funk”, foi atingido na altura do ombro, na madrugada deste domingo (26), enquanto retornava de um show em São Paulo.



"A cirurgia foi um sucesso", escreveu o empresário do artista nas redes.



Renata, irmã do cantor, também se manifestou após o procedimento cirúrgico, e celebrou a conclusão da operação. Em seu Instagram, fez a publicação da primeira foto de Neiff após a realização da cirurgia. “Continuaremos em oração”, escreveu a irmã em uma postagem.