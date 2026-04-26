Anderson Neiff tem cirurgia concluída com sucessoReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A equipe do cantor Anderson Neiff anunciou nas redes sociais, neste domingo (26), que a cirurgia a qual ele foi submetido, no Hospital Sírio-Libanês, após ser baleado, foi concluída com sucesso. O funkeiro, conhecido como o “rei do brega funk”, foi atingido na altura do ombro, na madrugada deste domingo (26), enquanto retornava de um show em São Paulo.

"A cirurgia foi um sucesso", escreveu o empresário do artista nas redes.

Renata, irmã do cantor, também se manifestou após o procedimento cirúrgico, e celebrou a conclusão da operação. Em seu Instagram, fez a publicação da primeira foto de Neiff após a realização da cirurgia. “Continuaremos em oração”, escreveu a irmã em uma postagem.
fotogaleria
Família de Anderson Neiff explica que cirurgia foi finalizada com sucesso - Reprodução/Instagram
Irmã de Anderson Neiff compartilha primeira imagem após a cirurgia - Reprodução/Instagram
Anderson Neiff tem cirurgia concluída com sucesso - Reprodução/Instagram

A Polícia Civil investiga o caso e o trata como tentativa de homicídio. A van que transportava o artista e a sua equipe foi alvo de disparos por três homens em motos, que fugiram em seguida.