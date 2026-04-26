Anderson Neiff tem cirurgia concluída com sucessoReprodução/Instagram
"A cirurgia foi um sucesso", escreveu o empresário do artista nas redes.
Renata, irmã do cantor, também se manifestou após o procedimento cirúrgico, e celebrou a conclusão da operação. Em seu Instagram, fez a publicação da primeira foto de Neiff após a realização da cirurgia. “Continuaremos em oração”, escreveu a irmã em uma postagem.
A Polícia Civil investiga o caso e o trata como tentativa de homicídio. A van que transportava o artista e a sua equipe foi alvo de disparos por três homens em motos, que fugiram em seguida.
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