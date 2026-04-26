Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleado - Reprodução do Instagram

Anderson Neiff passa por cirurgia após ser baleadoReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2026 12:53

Rio - Conhecido como 'rei do brega funk', Anderson Neiff, de 24 anos, foi baleado no ombro, neste domingo (26), e passará por cirurgia. A van que o artista estava com a equipe foi alvo de tiros, na Zona Oestede São Paulo, enquanto eles retornavam de um show. Os demais passageiros da van não ficaram feridos.



Produtor do artista, Thiago Gravações, publicou uma foto do cantor deitado em uma cama de hospital e pediu orações. "Gente, muitas orações para o mago. Ele está em cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com fé em Deus vai dar tudo certo", escreveu na legenda.



Procurada pelo O DIA, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, em nota, que "a Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio, ocorrida na manhã deste domingo (26), contra um homem, de 24 anos, na Av. Nove de Julho, Zona Oeste da capital".

"No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência. O homem foi atingido no ombro e socorrido ao Hospital Sírio-Libanês. A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros)", conclui o comunicado.



Já a assessoria do Sírio-Libanês disse que "publica boletins médicos apenas mediante solicitação e com autorização de divulgação pela família ou representantes dos pacientes".

No Instagram, a equipe de Neiff se manifestou sobre o caso. "O veículo que transportava o artista e a equipe técnica foi objeto de uma ofensiva por disparos de arma de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados. No curso desse evento delituoso, Anderson Neiff foi atingido por fragmentos de projétil na região do ombro. O artista foi, prontamente, encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico de urgência e encontra-se em observação clínica rigorosa até a transferência ao bloco cirúrgico para realização dos procedimentos cabíveis visando a estabilização de seu quadro", informa a nota.

Confira:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rafael França (@adv.rafaelfrancaa)



João Campos, ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo de Pernambuco, desejou torcida pela recuperação ao artista através de uma publicação feita no X, antigo Twitter. "Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio. Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos amigos e de todo mundo que tá torcendo por você".

Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio.



Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos… — João Campos (@JoaoCampos) April 26, 2026