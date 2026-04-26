Caetano Veloso e Ney MatogrossoRoberto Filho / Brazil News

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Rio - Com quase cinco décadas de carreira, Marina Lima se apresentou na Fundição Progresso, na Lapa, neste sábado (25), e reuniu um time de famosos na plateia. Caetano Veloso e Ney Matogrosso foram algumas das celebridades que prestigiaram o show.
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Caetano Veloso e Ney Matogrosso - Roberto Filho / Brazil News
Leticia Spiller - Roberto Filho / Brazil News
Samantha Jones - Roberto Filho / Brazil News
Humberto Carrão - Roberto Filho / Brazil News
Drica Moraes - Roberto Filho / Brazil News
Outras estrelas como Humberto Carrão, Leticia Spiller, Drica Moraes, Samantha Jones, Caio Manhente, Helena Fernandes, Luisa Arraes e outras estrelas também estiveram no local.
O espetáculo da turnê "Marina Lima 70" é uma celebração à trajetória artitística da cantora e conta com grandes sucessos no repertório, além de faixas do trabalho mais recente "Ópera Grunkie".