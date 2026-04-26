Caetano Veloso e Ney MatogrossoRoberto Filho / Brazil News
Caetano Veloso, Ney Matogrosso e mais estrelas prestigiam show de Marina Lima
Artista se apresentou na Fundição Progresso, neste sábado (26)
Caetano Veloso, Ney Matogrosso e mais estrelas prestigiam show de Marina Lima
Artista se apresentou na Fundição Progresso, neste sábado (26)
Luísa Sonza desembarca em São Paulo e recebe carinho dos fãs
Artista realizou duas apresentações no Coachella, nos Estados Unidos
Anderson Neiff, o 'rei do brega funk', é baleado e passa por cirurgia
Veículo que transportava o artista e a equipe foi alvo de disparos de arma de fogo
Vítima de transfobia prestará queixa contra Cassia Kis
'O sentimento é de querer fazer justiça', desabafa Roberta Santana
Vitor Kley lança EP e revela se trabalho simboliza encerramento de fase
Cantor apresenta faixas inéditas, que ficaram de fora de álbum anterior, em 'O Que Sobrou Das Pequenas Grandes Coisas'
Marvvila cancela shows por problema de saúde
Em nota publicada no Instagram, equipe da cantora explica que as próximas apresentações serão remarcadas