Caetano Veloso e Ney Matogrosso - Roberto Filho / Brazil News

Caetano Veloso e Ney MatogrossoRoberto Filho / Brazil News

Publicado 26/04/2026 13:07

Rio - Com quase cinco décadas de carreira, Marina Lima se apresentou na Fundição Progresso, na Lapa, neste sábado (25), e reuniu um time de famosos na plateia. Caetano Veloso e Ney Matogrosso foram algumas das celebridades que prestigiaram o show.

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Outras estrelas como Humberto Carrão, Leticia Spiller, Drica Moraes, Samantha Jones, Caio Manhente, Helena Fernandes, Luisa Arraes e outras estrelas também estiveram no local.



O espetáculo da turnê "Marina Lima 70" é uma celebração à trajetória artitística da cantora e conta com grandes sucessos no repertório, além de faixas do trabalho mais recente "Ópera Grunkie".