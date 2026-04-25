Shakira posa junto a leque de loja do SaaraReprodução/Instagram
O registro ultrapassou o marco de mais de 100 mil curtidas em menos de uma hora de sua publicação, gerando agitação entre seus fãs.
Na legenda da foto, a artista comentou sobre o megashow programado para o início do próximo mês, "Quase lá, Rio!!! Preparando tantas surpresas para vocês: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que vocês vão adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá... nenhum altar do planeta!!".
A apresentação da colombiana será realizada como parte do “Todo Mundo no Rio”, projeto que traz shows gratuitos de artistas internacionais até a praia de Copacabana, na capital fluminense. O evento tem previsão de início para às 21h45 do próximo sábado (2).
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