Shakira posa junto a leque de loja do Saara - Reprodução/Instagram

Shakira posa junto a leque de loja do SaaraReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2026 19:06

Rio - A cantora Shakira compartilhou nas redes sociais uma foto com um leque verde-amarelo escrito “Lobacabana”. A postagem, feita neste sábado (25), levou os fãs brasileiros à loucura a menos de uma semana para o megashow que fará em Copacabana, no próximo sábado, 2 de maio.

fotogaleria

O leque que a cantora apresenta nas imagens é de uma loja na Saara, importante centro comercial do Rio de Janeiro. O estabelecimento faz produtos artesanais voltados para a cultura pop e recentemente fez uma coleção sobre Shakira.O registro ultrapassou o marco de mais de 100 mil curtidas em menos de uma hora de sua publicação, gerando agitação entre seus fãs.Na legenda da foto, a artista comentou sobre o megashow programado para o início do próximo mês, "Quase lá, Rio!!! Preparando tantas surpresas para vocês: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que vocês vão adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá... nenhum altar do planeta!!".A apresentação da colombiana será realizada como parte do “Todo Mundo no Rio”, projeto que traz shows gratuitos de artistas internacionais até a praia de Copacabana, na capital fluminense. O evento tem previsão de início para às 21h45 do próximo sábado (2).