Shakira posa junto a leque de loja do SaaraReprodução/Instagram

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Rio - A cantora Shakira compartilhou nas redes sociais uma foto com um leque verde-amarelo escrito “Lobacabana”. A postagem, feita neste sábado (25), levou os fãs brasileiros à loucura a menos de uma semana para o megashow que fará em Copacabana, no próximo sábado, 2 de maio.
O leque que a cantora apresenta nas imagens é de uma loja na Saara, importante centro comercial do Rio de Janeiro. O estabelecimento faz produtos artesanais voltados para a cultura pop e recentemente fez uma coleção sobre Shakira.

O registro ultrapassou o marco de mais de 100 mil curtidas em menos de uma hora de sua publicação, gerando agitação entre seus fãs.

Na legenda da foto, a artista comentou sobre o megashow programado para o início do próximo mês, "Quase lá, Rio!!! Preparando tantas surpresas para vocês: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que vocês vão adorar ouvir... Mal posso esperar para estar lá... nenhum altar do planeta!!".

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Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no Saara - Reprodução/Instagram
Shakira posa com leque
Shakira posa junto a leque de loja do Saara - Reprodução/Instagram

A apresentação da colombiana será realizada como parte do “Todo Mundo no Rio”, projeto que traz shows gratuitos de artistas internacionais até a praia de Copacabana, na capital fluminense. O evento tem previsão de início para às 21h45 do próximo sábado (2).