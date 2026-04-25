Dado Dolabella - Reprodução do Instagram

Dado DolabellaReprodução do Instagram

Publicado 25/04/2026 12:35

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"Se esse evento fosse para mulheres, iam chamar de empoderamento. Mas como é para homens, virou deboche", disse. Na sequência, Dado endossou a proposta apresentada por Cazarré: "O Juliano Cazarré anunciou um evento sobre masculinidade, liderança, empreendedorismo e vida espiritual. E bastou isso. Não teve crime, não teve escândalo, não teve nada ilegal", declarou.Para o ator, a repercussão negativa está relacionada justamente ao conteúdo do encontro. "O problema foi outro: falar de homem com responsabilidade, disciplina e propósito. Porque homem fraco, perdido e sem direção não assusta ninguém. Agora, homem consciente, homem firme, homem com valores, isso incomoda", opinou.Ao fim do vídeo, Dado comentou: "Então vamos falar a verdade? Não estão atacando só o Juliano Cazarré. Estão atacando tudo que fortalece os homens, e é exatamente por isso que esse debate precisa crescer".A declaração de Dado repercutiu no X, antigo Twitter, e dividiu opiniões. "Se o Dado Dolabella me defendesse eu ficaria preocupado", escreveu um usuário. Já outra internauta avaliou que a participação do ator serviria como "uma baita propaganda para o evento", ao descrevê-lo como "um cara equilibrado, sério, fiel a Deus, protetor da família".A defesa feita por Dado se soma à repercussão que o evento anunciado por Cazarré vem provocando nas redes sociais desde 13 de abril, quando foi divulgado.