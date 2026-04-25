Bella Campos em vídeo postado no TikTokReprodução / TikTok
No post, uma internauta comentou: "Amei ela de little hair", possivelmente em alusão ao apelido criado por fãs a partir da tradução literal do nome artístico do rapper. Bella respondeu: "Nossa vida como você é criativa <3".
A resposta irônica da atriz logo chamou a atenção de outros usuários, que embarcaram na piada e ampliaram a repercussão da interação nas redes. "Ela apagou o comentário”, escreveu uma pessoa. Outra publicou: "A menina do little hair arrasou sim". Em outro comentário, uma internauta retomou a resposta da atriz e escreveu: “Bella Campos: Nossa vida como você é criativa".
Aos 28 anos, Bella ganhou projeção nacional ao interpretar Muda, em "Pantanal", e Jenifer, em "Vai na Fé". Mais recentemente, a atriz também esteve no elenco do remake de "Vale Tudo", como Maria de Fátima.