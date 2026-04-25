Bella Campos em vídeo postado no TikTok - Reprodução / TikTok

Bella Campos em vídeo postado no TikTokReprodução / TikTok

Publicado 25/04/2026 11:16 | Atualizado 25/04/2026 11:23



Rio - Bella Campos movimentou as redes sociais desde a manhã de ontem (24), quando publicou um vídeo exibindo o novo visual e respondeu a um comentário que supostamente fazia referência a MC Cabelinho, cantor com quem viveu um relacionamento no passado.

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No post, uma internauta comentou: "Amei ela de little hair", possivelmente em alusão ao apelido criado por fãs a partir da tradução literal do nome artístico do rapper. Bella respondeu: "Nossa vida como você é criativa <3".



A resposta irônica da atriz logo chamou a atenção de outros usuários, que embarcaram na piada e ampliaram a repercussão da interação nas redes. "Ela apagou o comentário”, escreveu uma pessoa. Outra publicou: "A menina do little hair arrasou sim". Em outro comentário, uma internauta retomou a resposta da atriz e escreveu: “Bella Campos: Nossa vida como você é criativa". No post, uma internauta comentou: "Amei ela de little hair", possivelmente em alusão ao apelido criado por fãs a partir da tradução literal do nome artístico do rapper. Bella respondeu: "Nossa vida como você é criativa <3".A resposta irônica da atriz logo chamou a atenção de outros usuários, que embarcaram na piada e ampliaram a repercussão da interação nas redes. "Ela apagou o comentário”, escreveu uma pessoa. Outra publicou: "A menina do little hair arrasou sim". Em outro comentário, uma internauta retomou a resposta da atriz e escreveu: “Bella Campos: Nossa vida como você é criativa".

A atriz e MC Cabelinho namoraram de outubro de 2022 a agosto de 2023 e tiveram um término de grande repercussão pública, com rumores de uma possível traição envolvendo o cantor.



Aos 28 anos, Bella ganhou projeção nacional ao interpretar Muda, em "Pantanal", e Jenifer, em "Vai na Fé". Mais recentemente, a atriz também esteve no elenco do remake de "Vale Tudo", como Maria de Fátima.