Rapper L7NNON vence Yoko Ono na Justiça - Reprodução do Instagram / Facebook

Rapper L7NNON vence Yoko Ono na JustiçaReprodução do Instagram / Facebook

Publicado 25/04/2026 10:43

Rio - O rapper Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, mais conhecido como L7nnon venceu Yoko Ono na Justiça brasileira e poderá continuar usando seu nome artístico. No processo, a viúva de John Lennon (1940-1980) alega uma possível associação indevida do artista com o ex-integrante dos Beatles, gerando confusão entre as marcas. Ela ainda poderá recorrer da decisão.

Inicialmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) acatou um pedido de oposição de Yoko ao registro do nome artístico de L7nnon. A defesa do cantor, entretanto, destacou que a troca do E pelo 7, criava uma identidade própria para o artista, além de reforçar que o nome dele é uma homenagem a um personagem novela "Top Model" (1990), e não ao ex-Beatles. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendeu que o nome artístico de L7nnon não prejudica o legado histórico e patrimonial de John Lennon e ainda apontou uma "distância temporal e cultural" do público dos artistas. "Deve prevalecer a solução que permite a coexistência pacífica das marcas, fundamentada na ausência de confusão real no mercado".



Um trecho do acórdão, segundo informações do portal 'G1', diz: "Considera-se que o sinal 'L7nnon' apresenta estilização gráfica relevante com a substituição da vogal 'E' pelo numeral '7', criando identidade própria que se comunica com o público jovem e urbano, consumidor de rap e trap, diferenciando-o do público associado a John Lennon e ao rock. A distância temporal e cultural entre as propostas artísticas reduz a possibilidade de associação com o espólio de John Lennon".

Conhecido por sucessos como "Barcelona", "Perdição" e "Refém", L7nnon estreou como ator na novela "Dona de Mim" (2025-2026), da TV Globo. Na trama, ele interpretou Ryan, que recomeçou a vida após deixar a prisão.