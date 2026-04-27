Ex-BBB Rízia Cerqueira sofre acidente de moto elétrica e relata perda de memória - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Rízia Cerqueira sofre acidente de moto elétrica e relata perda de memória Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 10:21 | Atualizado 27/04/2026 10:22

Rio - A ex-BBB 20, Rízia Cerqueira relatou nas redes sociais os desdobramentos do acidente de moto elétrica que sofreu há pouco mais de uma semana. Em vídeo publicado no domingo (26), a influenciadora, de 32 anos, afirmou ter enfrentado um episódio de perda de memória logo após a queda, além de exibir ferimentos no rosto, ombro, colo e perna.



Segundo ela, o acidente ocorreu em uma ciclovia que costuma frequentar diariamente. “Peguei a ciclovia que eu pego todo santo dia. Ciclovia, inclusive, que estava sem ninguém. Não passou bicho, porque quando passa bicho, eu me assusto... passa capivara, já freei na cabeça de jacaré... Eu acho que foi desmaio, uma queda de pressão, não sabemos ainda o que aconteceu. Tentamos buscar em câmeras por perto, não achamos. Eu sei que deu apagão em mim e aí eu bati a parte direita do rosto na moto, depois saí me ralando e fiquei arrebentada”, explicou.



Rízia contou que retomou a consciência pouco depois e conseguiu avisar o marido sobre o ocorrido. Ainda assim, apresentou sinais de confusão mental ao ser socorrida. “Eu fiquei perguntando quem era ele, desesperada: ‘Quem é você? Quem é você?’. Simplesmente, eu não lembrava de nada, nem de ninguém. Chegou uma gangue pra me socorrer, já junto com a ambulância e os bombeiros que a moça do transporte do Yaweh tinha chamado. Não sei como, mas uma vez eu consegui mandar a locação pra ela e pro Nathan [seu marido]. Me levaram pro hospital, fui atendida e já tive um segundo retorno”, relatou.



A influenciadora também descreveu dificuldades de memória nos dias seguintes ao acidente. “Foi brabo. Foi livramento. Eu passei dias assim, alguns dias sem lembrar de muita coisa. Eu tive que pesquisar minha data de aniversário, mas o médico disse que eu cheguei lá repetindo várias vezes o meu nome, minha identidade, meu CPF, perguntando pelo Yaweh. Chegou um momento em que perguntei para o meu cunhado: ‘Cadê o Nathan?’, e ele nem no Brasil estava. Ainda estava lá na Califórnia... Eu não lembrava que o Nathaniel estava há seis meses fora. Graças a Deus, eu já melhorei bastante, mas ainda estou em recuperação”, disse.



Durante o relato, ela ainda revelou que sofreu uma fratura na região inferior do olho e não descarta a possibilidade de cirurgia. “Eu tenho terceiro retorno porque a gente estava esperando meu olho abrir pra eles poderem fazer outros exames. Talvez precise operar, mas creio em Deus que não vamos precisar fazer essa cirurgia”, completou.