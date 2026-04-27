Rio - The Weeknd apresentou o show da turnê "After Hours Til Dawn" no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, neste domingo (27), e recebeu Anitta no palco. Na apresentação, os artistas, que dividiram os vocais na música "São Paulo", anunciaram uma parceria inédita. 
"Temos essa música 'São Paulo', mas acho que deveríamos fazer algo pro Rio", disse o cantor, antes de entoar a canção com a Poderosa. 
No show, The Weeknd empolgou o público ao som de hits da carreira como "Starboy", "Open Hearts", "Wake Me Up", "Faith", "Cry for Me" e "I Feel It Coming".
Anitta abriu o show do artista internacional e entoou canções do novo álbum, 'Equilibrivm', além de sucessos como "Bota Um Funk", "Bola Rebola", "Vai Malandra" e "Onda Diferente". 
Vale lembrar que The Weeknd realiza mais um show no Brasil. O cantor se apresenta em São Paulo, no Estádio MorumBIS, nesta sexta-feira (1º). Anitta se juntará ao astro. 
