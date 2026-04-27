Emily Garcia e Victor Igoh ficam noivos - Reprodução do Instagram

Emily Garcia e Victor Igoh ficam noivos Reprodução do Instagram

Publicado 27/04/2026 09:57

Rio - O influenciador Victor Igoh surpreendeu Emily Garcia, de 25, com um pedido de casamento durante uma viagem do casal a Trancoso, na Bahia. A novidade foi anunciada por eles através do Instagram, neste domingo (26), e registros do momento especial foram divulgados.

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"Ela disse sim", comemorou Victor no Instagram. "Amor da minha vida. Meu homem. Sim sempre, pra sempre", afirmou Emily. "Bora organizar o casório, né?", acrescentou ela, em outro comentário.

Os fãs reagiram à novidade. "Casal perfeito", disse um internauta. "Que vocês sejam sempre felizes, abençoados e sigam construindo um lar cheio de amor! Vocês são lindos, felicidades", desejou outro. "Lindosss! Parabéns", declarou uma terceira pessoa.