Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe - Reprodução / Instagram

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 09:51

Rio - O talento esportivo parece mesmo correr nas veias da família de Pedro Scooby e Luana Piovani. Neste domingo (26), o filho mais velho do ex-casal, Dom, de 14 anos, conquistou seu primeiro título no surfe ao vencer uma etapa do Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, realizada na Praia de Itaúna, na Região dos Lagos do Rio.

fotogaleria

Competindo na categoria sub-14, o jovem atleta garantiu o topo do pódio e celebrou o momento nas redes sociais, com uma mensagem de agradecimento ao pai e aos apoiadores. “O primeiro a gente nunca esquece! Obrigado, pai, por toda a motivação e por acreditar em mim. Te amo”, escreveu.Presente na competição, Scooby acompanhou de perto a vitória do filho e compartilhou a emoção com os seguidores. “Não consigo descrever esse momento em palavras. Primeira vitória do Dom! Parabéns, meu filho”, declarou o surfista, que já havia incentivado o garoto em outras práticas esportivas desde a infância.À distância, direto de Capri, na Itália, Piovani também fez questão de homenagear o primogênito. A atriz, que além de Dom também é mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, publicou uma mensagem: “O maior orgulho da minha vida”, disse. "Vocês merecem! Seu esforço, dedicaçãoo! Presente de Deus na minha vida, meu Dom", celebrou.