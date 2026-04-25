Karina ZevianiReprodução de vídeo
No relato, Karina também respondeu diretamente a dúvidas sobre a arrecadação. "Queria dizer que não é golpe, para quem está perguntando direto aqui para os meus mais próximos entes. Bem que eu queria que fosse golpe, mas não, gente, eu estou realmente passando por isso".
A artista contou que, pouco tempo atrás, enfrentou uma "crise sistêmica gravíssima" e que chegou "muito perto de perder a vida". Segundo o texto publicado nas redes, o quadro começou após a progressão da doença para o fígado, em janeiro de 2026, e se agravou depois de uma punção para biópsia do órgão. Houve sangramento interno, infecção, alteração importante das taxas hepáticas e uma internação prolongada na UTI com quadro crítico de neutropenia - condição caracterizada pela diminuição do número de neutrófilos no sangue - , comprometendo fortemente o sistema imunológico.
Ainda de acordo com a publicação, Karina também enfrentou anemia, que exigiu transfusão de diversas bolsas de sangue, toxicidade da quimioterapia, episódios de encefalopatia, perda de consciência, inchaço de cerca de 20 quilos e uma obstrução intestinal com indicação cirúrgica urgente. O procedimento, no entanto, acabou sendo evitado no último momento, quando o intestino voltou a funcionar e ela começou a se recuperar gradualmente.
No vídeo, Karina disse que já iniciou um novo protocolo de quimioterapia. "Agora eu já estou em um novo protocolo de quimioterapia, a gente teve que trocar o protocolo, e eu estou em recuperação e eu estou obviamente me sentindo muito melhor", relatou. Apesar disso, afirmou que ainda saiu do hospital bastante debilitada. "Eu saí de lá e não conseguia nem levantar sem ajuda, levantar de uma cadeira, eu saí muito fraquinha".
O texto divulgado por ela também informa que, após receber alta, passou de 62 para 82 quilos por causa do inchaço e depois caiu para 54, com grande perda de massa magra. Atualmente, segundo a atualização, ela segue focada em estabilizar o organismo, recuperar forças e manter o tratamento ativo para conter a doença.
Mesmo diante do quadro, Karina adotou um tom otimista ao falar sobre o processo que está passando. "Eu estou, portanto, muito grata que eu estou viva e que eu estou muito disposta e pronta para vencer, sabe, essa doença, para controlar essa doença. E eu já me considero uma vencedora", declarou.
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Nos comentários, a publicação reuniu mensagens de apoio de artistas e colegas da ex-participante do "The Voice Brasil". Guta Stresser escreveu: "Força Karina!! Cura". Roberta Sá comentou: "Todo amor do mundo pra você!!!”, E Roberta Martinelli deixou a mensagem: "Querida! Estou com você! Muitos beijos". Tie também reagiu com emojis de coração e oração na publicação.
Ao final do vídeo, Karina afirmou que deixaria nas redes um texto detalhando tudo o que enfrentou e reforçou que o link da vaquinha, que já acumulou R$ 63.917,07, segue disponível em sua bio. "Um beijo muito grande no coração de vocês e saúde para todo mundo e fiquem com Deus e a gente vai se falando. Muito obrigada", encerrou.