Karina Zeviani - Reprodução de vídeo

Karina ZevianiReprodução de vídeo

Publicado 25/04/2026 09:56 | Atualizado 25/04/2026 11:11

Rio - Karina Zeviani usou as redes sociais para agradecer a mobilização de fãs, amigos e conterrâneos após a divulgação de uma vaquinha para custear seu tratamento contra o câncer. No mesmo vídeo, negou que a campanha seja falsa e contou que passou recentemente por uma grave crise de saúde. A cantora atualmente tem 51 anos e participou do "The Voice Brasil" em 2020, na 9ª temporada do programa. Na época, ela foi apresentada nas audições às cegas como artista de Jaboticabal, aos 45 anos.

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"Eu estou passando aqui para primeiramente agradecer a essa enxurrada incrível de suporte, de amor, de orações, de torcida pela minha recuperação, de doações, mobilização de tanta gente!, disse. Em seguida, ela citou a movimentação em Jaboticabal, sua cidade natal, e afirmou estar com "o coração cheio" desde que a campanha foi divulgada.



No relato, Karina também respondeu diretamente a dúvidas sobre a arrecadação. "Queria dizer que não é golpe, para quem está perguntando direto aqui para os meus mais próximos entes. Bem que eu queria que fosse golpe, mas não, gente, eu estou realmente passando por isso".



A artista contou que, pouco tempo atrás, enfrentou uma "crise sistêmica gravíssima" e que chegou "muito perto de perder a vida". Segundo o texto publicado nas redes, o quadro começou após a progressão da doença para o fígado, em janeiro de 2026, e se agravou depois de uma punção para biópsia do órgão. Houve sangramento interno, infecção, alteração importante das taxas hepáticas e uma internação prolongada na UTI com quadro crítico de neutropenia - condição caracterizada pela diminuição do número de neutrófilos no sangue - , comprometendo fortemente o sistema imunológico.



Ainda de acordo com a publicação, Karina também enfrentou anemia, que exigiu transfusão de diversas bolsas de sangue, toxicidade da quimioterapia, episódios de encefalopatia, perda de consciência, inchaço de cerca de 20 quilos e uma obstrução intestinal com indicação cirúrgica urgente. O procedimento, no entanto, acabou sendo evitado no último momento, quando o intestino voltou a funcionar e ela começou a se recuperar gradualmente.



No vídeo, Karina disse que já iniciou um novo protocolo de quimioterapia. "Agora eu já estou em um novo protocolo de quimioterapia, a gente teve que trocar o protocolo, e eu estou em recuperação e eu estou obviamente me sentindo muito melhor", relatou. Apesar disso, afirmou que ainda saiu do hospital bastante debilitada. "Eu saí de lá e não conseguia nem levantar sem ajuda, levantar de uma cadeira, eu saí muito fraquinha".



O texto divulgado por ela também informa que, após receber alta, passou de 62 para 82 quilos por causa do inchaço e depois caiu para 54, com grande perda de massa magra. Atualmente, segundo a atualização, ela segue focada em estabilizar o organismo, recuperar forças e manter o tratamento ativo para conter a doença.



Mesmo diante do quadro, Karina adotou um tom otimista ao falar sobre o processo que está passando. "Eu estou, portanto, muito grata que eu estou viva e que eu estou muito disposta e pronta para vencer, sabe, essa doença, para controlar essa doença. E eu já me considero uma vencedora", declarou.