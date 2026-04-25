Angélica - Reprodução do Instagram

AngélicaReprodução do Instagram

Publicado 25/04/2026 10:01

Rio - Angélica compartilhou registros da viagem aos Estados Unidos, com o marido Luciano Huck e a filha caçula, Eva, em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (24). Em um dos cliques, a apresentadora aparece, de biquíni, em meio a um local paradisíaco e exibe o corpão em forma.

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Angélica também mostrou imagens de um musical que assistiu com a família, de looks usados durante a viagem e até um jantar com o maridão. "Dias de sol, amor, família, amor, amigos, amor, natureza, amor, arte, amor… Presença e muito amor. Gratidão", escreveu ela na legenda.

Famosos e fãs reagiram às imagens. "Lindos", disse Rafael Portugal. "Que mar e esse?", quis saber Ingrid Guimarães. "Casal lindo", comentou um internauta. "Show de beleza", disse outro. "Lindos. Angélica cada dia mais bonita, e Luciano a cada dia mais apaixonado por ela", opinou uma terceira pessoa.