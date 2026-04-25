Shakira compartilha vídeo de coreografia brasileira de Waka WakaReprodução/Instagram
Na publicação, a colombiana escreveu, "Como faço? Quero dançar com vocês no Brasil!".
O dançarino, que é morador do complexo da Maré, na Zona Norte, viralizou com o vídeo “Waka Waka na Maré”, na época da Copa do Mundo de 2022. Depois da movimentação da coreografia de Vicente, Shakira chegou a convidá-lo para participar de seu show.
O compartilhamento da performance acontece em um momento de espera ao evento “Todo Mundo no Rio”, no qual a Shakira fará uma grande apresentação gratuita na praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show segue o modelo dos espetáculos da Madonna e da Lady Gaga nos anos anteriores, e tem previsão de início para às 21h45.
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