Ivete SangaloReprodução/Instagram
Morrendo com a Ivete Sangalo gravando stories e se tocando que a calcinha tava pendurada no banheiro pic.twitter.com/mjuqwDJ672— Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) April 25, 2026
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Morrendo com a Ivete Sangalo gravando stories e se tocando que a calcinha tava pendurada no banheiro pic.twitter.com/mjuqwDJ672— Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) April 25, 2026
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