Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2026 12:41

Rio - Ivete Sangalo surgiu dançando e cantando em um vídeo publicado no Instagram Stories, neste sábado (25), e se divertiu ao perceber que um detalhe passou despercebido: uma calcinha marrom pendurada no varal de toalhas do banheiro. Carismática, a cantora, que usava uma camisola azul com estampa de estrelinhas, riu da situação e tirou a peça íntima do local.

Morrendo com a Ivete Sangalo gravando stories e se tocando que a calcinha tava pendurada no banheiro pic.twitter.com/mjuqwDJ672 — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) April 25, 2026

Os internautas reagiram ao ocorrido. "Ela é tão especial", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Morrendo com a Ivete Sangalo gravando stories e se tocando que a calcinha estava pendurada no banheiro", comentou outro. "Não sei o que mais me impressiona, a calçola ou o vestido de dormir da Dona Florina. Ivete é muito especial bicho", opinou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Ivete está em Boston, nos Estados Unidos, para acompanhar a formatura do afilhado. No dia 1° de maio, a artista realiza mais um show da turnê "Clareou", na Marina da Glória, no Rio.



