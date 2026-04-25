Cantora Marvvila anuncia cancelamento de shows devido a orientações médicasReprodução/Instagram
O afastamento da pagodeira acontece mais de um mês depois da realização de uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no ouvido esquerdo. Marvvila havia retornado aos palcos recentemente.
“As cirurgias recentes no ouvido e no nariz foram bem-sucedidas e aconteceram dentro do previsto. No entanto, o período de recuperação acabou gerando um impacto emocional significativo, resultando em um quadro de estresse pós-traumático associado à síndrome de Burnout”, completa o comunicado.
A equipe da cantora relata que “será necessário um tempo maior de repouso, priorizando sua saúde mental e garantindo uma recuperação completa”, e que ela está sendo acompanhada diretamente.
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