Cantora Marvvila anuncia cancelamento de shows devido a orientações médicas - Reprodução/Instagram

Cantora Marvvila anuncia cancelamento de shows devido a orientações médicasReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2026 19:58

Rio - A cantora Marvvila anunciou o cancelamento de suas próximas apresentações devido a orientações médicas. A equipe da artista informou por meio das redes sociais, na sexta-feira (24), que os shows e compromissos profissionais serão remarcados.



O afastamento da pagodeira acontece mais de um mês depois da realização de uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no ouvido esquerdo. Marvvila havia retornado aos palcos recentemente.



"A equipe da cantora Marvvila informa que, por orientação médica, os próximos shows e compromissos profissionais da artista serão remarcados", informa a nota.



“As cirurgias recentes no ouvido e no nariz foram bem-sucedidas e aconteceram dentro do previsto. No entanto, o período de recuperação acabou gerando um impacto emocional significativo, resultando em um quadro de estresse pós-traumático associado à síndrome de Burnout”, completa o comunicado.



A equipe da cantora relata que “será necessário um tempo maior de repouso, priorizando sua saúde mental e garantindo uma recuperação completa”, e que ela está sendo acompanhada diretamente.





